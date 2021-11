Suga de BTS es miembro de la realeza y sorprende a ARMY, conoce su historia familiar

¿Cuál es el nombre real de Suga? El rapero de BTS utiliza dos apodos dentro del grupo, su apodo artístico y el alias de "Agust D", con el que se desempeña como solista. Su nombre real es Yoongi y su historia familiar guarda un secreto que sorprendió a ARMY.

El nombre en Corea del Sur es muy importante, pues existe la creencia que depende de su significado, es un buen augurio de fortuna para los hijos.

El nombre de Suga significa "crece bien y vive bien", hoy en día es uno de los idols más ricos de Corea con una fortuna valuada en 12 billones de dólares, pero su nombre no solo guarda buena fortuna, sino también conexiones de la realeza. El idol tiene ascendencia real, conoce la historia de su apellido.

Suga es de la realeza

En la era Joseon en Corea del Sur se tenía la costumbre de que los apellidos representaban la clase y el poder de la sociedad, por lo que solo los miembros de la realeza podían usarlo, pero conforme se fueron desarrollando, los comerciantes y ciudadanos comunes comenzaron a usar apellidos.



Sin embargo, Yoongi se apellida Min, que no es muy común en su país. ARMY descubrió que el rapero de BTS podría tener ascendencia de la realeza. El origen familiar de su apellido proviene del clan Yeoheung Min, cuyo fundador fue Min Ching-Do, un emisario chino que se instaló en la época del Goryeo.



Se considera un apellido puro y de la realeza ya que hubo princesas, funcionarios y reinas bajo este clan. Min Yoongi también dio pistas de su origen en el MV de "Daechwita" al presentarse como un rey con una cicatriz, un símbolo que antes no era aceptado y no podían ocupar el lugar en el trono, incluso si eran los herederos.

