Así de GUAPO se veía Manuel Mijares en su juventud antes de casarse con Lucero: FOTOS

Manuel Mijares es una de las figuras más queridas del medio del espectáculo pues ha logrado mantenerse dentro del gusto del público durante casi cuatro décadas de carrera artística, además, todo lo referente a su vida personal también resulta de interés público, así como lo que pasa con sus hijos y con su ex pareja, Lucero, sin embargo, en esta ocasión te contaremos algunos aspectos que posiblemente no conocías sobre el famoso cantante y también te mostraremos cómo lucía de guapo durante los inicios de su carrera, cuando “La novia de América”, todavía no figuraba en su vida.

José Manuel Mijares Morán nació el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México y aunque no hay mucha información sobre su infancia se sabe que desde siempre mostró cierto interés por la música, por lo que, en diferentes ocasiones, el propio cantante ha señalado que contó con todo el apoyo de sus padres, en especial con el de su madre, para perseguir sus sueños.

Así lucía Mijares en su primer disco. Foto: Especial

Se sabe que Mijares perteneció a diferentes grupos musicales durante su adolescencia, por lo que fue ahí donde pulió sus habilidades para el canto, además, se sabe que logró graduarse de la carrera de Administración de Empresas antes de meterse lleno a la música.

Cuando tenía 22 años, llegó su primera gran oportunidad al participar en el Festival Valores Juveniles donde logró conseguir buenas críticas de la prensa especializada, no obstante, se sabe que al año siguiente viajó a Japón para probar suerte y estuvo trabajando en bares del país nipón como cantante hasta que luego de algunos meses regresó a México y se convirtió en corista de Emmanuel, con quien entabló una gran amistad.

Mijares en la década de 1980. Foto: IG: oficialmijares

En el año de 1985, Mijares representó a México en el Festival OTI de la canción y pese a que no ganó, fue reconocido como la revelación del festival, por lo que al siguiente año tuvo la oportunidad de debutar formalmente en la industria musical lanzando su primer álbum titulado “Manuel Mijares” con el que de inmediato obtuvo fama gracias a éxitos como “Bella”, “Poco a poco”, “siempre” y “Soñador”.

Tras el éxito obtenido con su primer álbum, en el año de 1987, el cantante repitió la fórmula y se consolidó como una de las voces varoniles más importantes del momento con su disco “Amor & Rock and roll”, en el cual comenzó a usar el nombre artístico de “Mijares”. Además, fue en esa época cuando conoció a Lucero, pues ambos protagonizaron la película llamada “Escápate conmigo” (1988).

Mijares robó más de un suspiro durante las décadas de 1980 y 1990. Foto: Especial

Antes de formalizar su relación con Lucero, Mijares lanzó una gran cantidad de éxitos como “Para amarnos más” “A corazón abierto”, “Baño de mujeres”, “Soldado del amor” y muchas otras más. Su relación con “La novia de América” se formalizó en el año de 1996 y se casaron un año más tarde, la pareja tuvo dos hijos, Lucerito y José Manuel, convirtiéndose en una de las familias más mediáticas de la farándula, sin embargo, fue en el 2011 cuando confirmaron su divorcio.

Tras su separación, Mijares siguió enfocándose en hacer música y ha sacado una gran cantidad de discos, además, de apoyar la carrera de su hija quien heredó la vena artística, por si fuera poco, también ha participado en diferentes reality shows como juez y por si fuera poco lleva más de cuatro años girando junto a Emmanuel con el tour llamado “Twor amigos”.

Así luce actualmente Mijares a sus 63 años de edad. Foto: IG: oficialmijares

