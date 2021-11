Lucero recuerda su personaje de "Chispita" y enamora a sus fans con un look de trenzas

Lucero llenó de nostalgia el corazón de sus fans al posar en redes sociales con el peinado de trenzas que la caracterizó cuando era niña y al parecer no fue la única que se emocionó ya que muy entusiasmada compartió en sus Instagram un par de postales en donde presumió su repentino cambio de look, el cual corrió por cuenta de su hija Lucerito, quien fue la responsable de dejarla bellísima.

Con este outfit "La Novia de América" cautivó a sus 3.5 millones de seguidores en Instagram al recordar al icónico personaje que interpretó cuando iniciaba su trayectoria artística, "Chispita": “Día que mi peinadora sea Lucerito, mi niña preciosa. De trenzas, como se peinaba Chispita... #lomejoresgratis”, escribió la también actriz en esta red social, en donde sus admiradores quedaron sorprendidos con el resultado.

Fue en la década de los 80 cuando Lucero protagonizó la telenovela "Chispita", melodrama que conquistó a los televidentes de todas las edades y con el que en aquella época logró que miles de niñas imitaran su estilo. Esta historia infantil producida por Valentín Pimstein fue transmitida en 1982 por el Canal de las Estrellas de Televisa; fue protagonizada por Lucero, Angélica Aragón y Enrique Lizalde.

Lucerito pidió a su mamá que la peine para lucir bien ante las cámaras

Lucerito, la famosa y talentosa hija de Lucero, ha demostrado ser toda una heredera del talento de sus papás, y además también se considera vanidosa, ya que cuida mucho de su imagen, algo que es del agrado de sus admiradores quienes les aplauden cada cambio de look que comparte en sus redes sociales.

Hace ya algunas semanas, Lucero confesó durante una conferencia de prensa ofrecida hace algunos años en México, que su hija le demostró ser muy cuidadosa con su imagen y como muestra de ello revivió ante sus fans un episodio en el que aseguró que su hija le pidió ayuda para lucir linda al salir a la calle.

“Un día me dio mucha ternura la nena, porque íbamos a salir a algún lado y me dijo, ‘¿mami, me peinas?’ y le dije no, así te ves bien con tus chinos, y ella respondió: ‘no, péiname porque si me sacan una foto voy a salir despeinada,” declaró la cantante. Lo que demostró que además del gran talento para la música, Lucerito también anhela lucir siempre bien, tal como o hace su famosa mamá.

Lucero trajo de vuelta a sus fans bellos recuerdos de los inicios de su carrera. FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

Lucero revive FOTOS de su juventud en "Lazos de amor" y Lucerito Mijares la piropea

Lucerito Mijares impacta con FOTO posando cual MODELO desde la playa

Lucero revive FOTOS de su juventud en "Lazos de amor" y Lucerito Mijares la piropea