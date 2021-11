Sergio Goyri: el actor que rechazó a Juan Gabriel y atacó a Yalitza Aparicio

Uno de los villanos de telenovela que ha encantado al público mexicano es, sin duda, Sergio Goyri. Con una carrera consolidada, el actor mexicano se ha convertido en un referente de la cultura popular y celebrará sus 63 años este 14 de noviembre.

Aunque Goyri ha consolidado su talento en la actuación, también ha protagonizado escándalos de gran alcance que lo hicieron objeto de críticas. Dos de los más sonados fueron el rechazo que tuvo hacia Juan Gabriel y la controvertida opinión que se filtró sobre lo que el artista pensó de la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio, al ver la película.

El rechazo a Juan Gabriel

Sergio Goyri no solo ha incursionado en la actuación, también probó suerte en la música con dos discos. Sin embargo, al entrar el mundo musical no esperó que Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”, le hiciera una propuesta que muchos hubieran aceptado sin chistar.

El actor preparaba su tercer disco a finales de los noventa cuando Juan Gabriel escuchó la propuesta que tenía. “El Divo de Juárez” quedó encantado y le propuso grabar un disco completo. “Para mí es un honor que piense en mí como autor para hacerle una canción”, contó el actor en una entrevista para el programa Hoy. “No me interesa hacerle una canción (...) me interesa producirle todo el disco”.

El protagonista de “Pedro Navaja” contó que por dos meses no pudo dormir por pensar en la propuesta; tenía miedo de no cumplir con sus expectativas. “Yo no soy cantante, me va a hacer pedazos”, pensaba.

Tras meditarlo un buen rato, el actor tomó una decisión. Llamó a Juan Gabriel y le dijo: “¿sabe qué? yo no merezco esto (no merezco que desperdicie 10 o 12 temas en mí”.

A años de distancia, Goyri lamenta su decisión, pues considera que fue “un gran error” rechazar al cantante. Sin embargo, tuvo la oportunidad de compartir escenario con “El Divo de Juárez” en 1997.

“Pinche india”: Sergio Goyri ataca a Yalitza Aparicio

En 2019, la película “Roma” del director Alfonso Cuarón lanzó a la fama a Yalitza Aparicio, quien no sólo protagonizó la película, también fue nominada al Oscar como Mejor Actriz. Poco después de la nominación, un video de Sergio Goyri emitiendo críticas racistas contra la actriz se viralizó en redes sociales.

“Que metan a nominar a una pinche india que dice, 'sí señora, no señora', y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar”, se escuchó decir a Goyri en un video que su novia, Guadalupe Arreola, publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, el actor no fue el único en ponerse la soga al cuello, pues en el lugar se encontraban otros famosos como Isaura Espinoza, Raúl Reinoso, Gilberto y Verónica de Anda y Omar Goyri, quienes concordaron con él.

“A mí me parece exagerado creo que están para premio pero no para mejor actriz, ni ella ni Marina (De Tavira)", dijo Espinoza

Tras la lluvia de críticas por sus comentarios, el actor pidió una disculpa pública por haber hablado así de Aparicio, incluso señaló que “nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie”. Por su parte, la protagonista de Roma señaló estar orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y dijo sentir pena por quienes “no sepan el significado correcto de las palabras”.

