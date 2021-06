Sergio Goyri recuerda polémica con Yalitza Aparicio y reacciona de manera despectiva: VIDEO

Han pasado un par de años desde que Sergio Goyri insultó a Yalitza Aparicio por su nominación al Oscar tras su participación en “Roma”, sin embargo, el tema aún sigue siendo tema de conversación, pero, parece que el actor ya quiere dejar el tema atrás pues al ser cuestionado sobre la actriz oaxaqueña reaccionó de forma despectiva ante los medios de comunicación que lo entrevistaban.

En días recientes, el actor de 62 años fue interceptado por un grupo de reporteros de espectáculos cuando salía de las instalaciones de Televisa por lo que él, amablemente aceptó contestar unas cuantas preguntas, todo transcurría con normalidad hasta que uno de los periodistas lo cuestionó sobre la polémica con Yalitza Aparicio por lo que Goyri interrumpió la pregunta y mostró un poco de molestia y hartazgo sobre el tema.

Posteriormente, pidió que retiraran al periodista por su pregunta que consideró fuera de lugar, además, le sugirió que creciera y que se enfocara en otros temas, aseguró que el tema de Yalitza ya había quedado atrás y para acabar con las preguntas en torno al tema aseguró que ahora sólo se enfoca en sus asuntos.

Para finalizar y acabar con la polémica, Goyri mencionó que espera que le vaya de la mejor manera a Yalitza Aparicio en lo que esté haciendo y en sus próximos proyectos y enfatizó que esa polémica ya es un asunto superado.

La política saca provecho del espectáculo

Durante la misma entrevista, Sergio Goyri reveló que ya se vacunó contra el Covid-19 y que acudió a votar en las pasadas elecciones como todo un ciudadano responsable, además, aprovechó los micrófonos para hablar sobre la polémica en la que se vieron envueltos diversos personajes de la farándula por haberse pronunciado a favor de un partido en plena veda electoral y aseguró que los partidos políticos siempre buscan la forma de sacar provecho de las personas del medio y viceversa.

Cabe mencionar que no culpa a sus colegas que “se vendieron” pues menciona que solo buscaron sacar provecho de las elecciones, además, asegura que no fueron los únicos pues insinuó que otros partidos y personalidades del espectáculo también realizan este tipo de prácticas, aunque no salen a la luz.

La polémica con Yalitza

Fue en 2019 cuando salió a la luz un video en el que aparecía Sergio Goyri insultando a Yalitza Aparicio por su nominación al Óscar, en el clip, el reconocido actor de telenovelas, llamó “pinche india” a la actriz oaxaqueña y manifestó su inconformidad por haber sido nominada a uno de los premios más importantes de la industria cinematográfica pues considera que su actuación no tuvo ningún mérito ya que solo se limitó a decir “sí, señora y no, señora”.

Cabe mencionar que, tras este escándalo, Sergio Goyri fue blanco de críticas durante mucho tiempo, incluso se mencionó que Televisa lo habría castigado dejándolo fuera de sus planes, sin embargo, recientemente regresó a las telenovelas pues forma parte del elenco de “Diseñando tu amor” donde participa como villano.

CBC