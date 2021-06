Yalitza Aparicio muestra HERMOSO lugar que anhela regresar: Solo cierro los ojos y veo esto

Yalitza Aparicio siempre ha estado en los ojos de los medios de comunicación, luego de romper múltiples paradigmas en la industria del cine nacional e internacional, en la que no es necesario ser un modelo para formar parte de una gran producción cinematográfica, además de que hace unas semanas se pronunció contra el racismo bajo el #PoderPrieto, entre otras actividades de las que nunca desaparece de las redes sociales.

Y es así que, increíblemente, Yalitza Aparicio conmueve en esta ocasión a todos sus seguidores en las redes sociales, por un par de fotografías en las que se le ve relajada en su natal Oaxaca, en un paisaje hermoso del que a continuación te describiremos

Antes de pasar a revisar esta imagen que Yalitza Aparicio compartió en su cuenta oficial de Instagram en @yalitzaapariciomtz, la también actriz compartió un conmovedor mensaje anhelando regresar a su pueblo en Oaxaca, ya que actualmente Yali se encuentra viviendo en la Ciudad de México.

"Cuando me dicen que me regrese a mi pueblo, si me dan ganas", escribió Yalitza en la descripción de sus fotografías.