Carmen Salinas afirma que está lista para el momento de partir: "puedo irme tranquila"

En los últimos días el mundo del espectáculo se ha cimbrado con la hospitalización de Carmen Salinas. La actriz sufrió un derrame cerebral la madrugada del pasado jueves y fue ingresada de emergencia al hospital. Los reportes preliminares arrojaron que la actriz podría evolucionar de manera favorable.

Sin embargo, sus familiares anunciaron que los daños son irreversibles por lo que la actriz ya no podrá despertar. Se encuentra en estado de coma y esta situación ha conmocionado al país. Salinas se erige como uno de los personajes más representativos de la cultura mexicana, sobre todo en el ámbito televisivo y cinematográfico.

Actriz querida

Carmelita se ha caracterizado por su simpatía no solo con sus personas más cercanas, sino también con el público e incluso con la prensa convirtiéndose en una de las actrices más mediáticas de los últimos tiempos. Ahora que se ha dado a conocer su estado, se retomó una declaración que ella misma emitió en su programa de YouTube.

"Siempre he procurado ver por mi familia, por mis sobrinos, por mis nietos y mis nietas. Ver por mis hermanos que los amo con toda mi alma. No saben cuánta los quiero y cuánto me preocupa cada uno de ellos. Puedo decir que el día de Dios me llame a cuentas, puedo irme tranquila porque sé que siempre saqué adelante a mi familia", fueron sus palabras.

Tratan hackear su cuenta

Justo un día antes de ser internada, la actriz de 82 años publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram con algunos actores del elenco de la telenovela "Mi fortuna es amarte", producción en donde participa.

El pasado viernes, Jorge Nieto, ahijado de la también productora, declaró que los médicos le informaron que ya no va a despertar. Por otra parte, Gustavo Briones, sobrino de la actriz, reveló que intentaron hackear la cuenta de WhatsApp para de esta manera poder realizar extorsiones a nombre de Salinas.