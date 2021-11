Ingrid Coronado enciende las redes en corsé de látex y luce más joven que nunca

La conductora Ingrid Coronado sin duda está en uno de sus mejores momentos, pues recientemente se dio a conocer que regresa a la televisión, medio en el que se posicionó como una de las famosas mejor vestidas, lo que seguro volverá a demostrar y ya lo está haciendo, pues para promocionar su próximo proyecto se lució más joven que nunca con un atrevido corsé de látex.

En la pantalla chica, la también ex cantante del grupo Garibaldi, se ganó el cariño del público con sus conducciones en programas como "Sexos en Guerra", "Tempranito", y "Venga la Alegría". Actualmente tiene un programa de radio, medio al que incursionó hace un año.

En los años 90, Coronado de 47 años, fue miembro de Garibaldi, agrupación en el que conoció a su primer esposo, Charly López, quien es el padre de su primer hijo. Además, tiene otros dos pequeños, fruto de su relación con el también conductor Fernando del Solar, de quien se divorció en el 2015.

Ingrid Coronado presume cuerpazo en corsé de látex

Hace unos días, TV Azteca, televisora donde Coronado comenzó su carrera como presentadora, dio a conocer que será la guapa conductora la encargada de presentar el reality show "Todos a bailar", el cual está a sólo unos días de su gran estreno y en el que seguramente la también locutora robará miradas con sus atuendos.

Coronado conquistó las redes con su sensual atuendo. Foto: Especial

Este jueves la televisora lanzó en redes sociales el primer video promocional del programa, que comenzará el próximo sábado 20 de noviembre, mismo en el que Ingrid se lució como una sensual fashionista, pues demostró que posee un cuerpazo de infarto en un ajustado atuendo.

La ex conductora de "Venga la Alegría", de 47 años, presumió sus curvas en un corsé de color negro en tela de látex, el cual combinó con un pantalón del mismo tono. Además, para darle un toque más chic a su atuendo, Coronado llevó una gargantilla de pedrería.

El atuendo que la presentadora y expareja de Fernando del Solar lució, la hizo recibir muy pronto cientos de comentarios, entre los que se pueden leer halagadoras palabras, pues aunque la conductora dejó la televisión hace 7 años, son muchos los fans que siguen considerándola una de las mejores en televisión.

"Divina, mi amor platónico aunque nunca contestas me mandas un beso si alguna vez me contestas", "Estas impresionante !! Bella", "Que bueno volver a verte!!!", "Éxito Ingrid, te amamos", "Que guapa no me lo pierdo", son sólo algunos de los cientos de mensajes que recibió Coronado al compartir en su Instagram el video.

