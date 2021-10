Charly López exhibe mala relación con Ingrid Coronado: “No es lo que yo pensaba”

Ingrid Coronado se encuentra una vez más en medio de la polémica, aunque en esta ocasión por las explosivas declaraciones de su exesposo, el cantante Charly López, quien reveló no tener una buena relación con ella y tampoco tienen contacto pese a que tienen un hijo en común.

La exconductora de "Venga la Alegría" se ha distanciado de los reflectores y son pocos los detalles que revela de su vida privada tras el divorcio con Fernando del Solar; sin embargo, fue Charly López quien rompió el silencio y confesó no tener una buena convivencia con Ingrid Coronado desde hace algunos años.

En entrevista con el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, el cantante de 51 años dijo no querer ver una vez más a Coronado, añadió que ahora la comunicación entre ellos ya no es necesaria pues su hijo tiene 22 años y tiene una camioneta, por lo que no necesita más de ellos.

Mala relación entre Charly López e Ingrid Coronado. Foto: Instagram @ingridcoronadomx

López señaló que su hijo tiene diabetes tipo 1 por lo que necesita de cuidados e insulina, algo que el joven ya realiza además de que cuida muy bien su salud y alimentación: “No quiero ni hablar, mejor no hablo, pero no hay ningún tipo de relación ni tampoco la quiero”.

“No es lo que yo pensaba que era”, dijo López quien no reveló cuál fue el motivo que los llevó a tener una mala relación, pero detalló que su hijo Emiliano vive con su mamá luego del divorcio con Fernando del Solar.

Historia de amor

La pareja se conoció en 1994 cuando ambos eran parte de la agrupación Garibaldi y la conexión fue instantánea, por lo que poco tiempo después comenzaron un romance y más tarde la conductora anunció que estaba embarazada por lo que se casaron.

Charly López revela problemas con Ingrid Coronado. Foto: Instagram

Charly López reveló durante el programa "El minuto que cambio mi destino" que Ingrid Coronado tenía cuatro meses de embarazo cuando llegaron al altar, luego de seis años de matrimonio, y pese a que no mostraron problemas en su relación, la pareja se divorció en 2004.

Fue durante este mismo programa donde el cantante señaló que fue Coronado quien terminó con su matrimonio por el alcoholismo de Charly López y que los habría distanciado poco a poco. Aunque su relación fue buena durante un largo tiempo, se sabe que el conflicto entre ellos habría sucedido en los últimos cinco años, pues mantenían contacto ya que su hijo era menor de edad.