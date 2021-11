Ventaneando vs Chisme No Like: el día que Daniel Bisogno estuvo cerca de ser despedido por culpa de Javier Ceriani

La forma de ser del argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme no Like, no es del agrado de muchas personas y entre sus detractores está el también conductor Daniel Bisogno.

La polémica que los involucró a ambos conductores surgió a finales del 2020. Daniel criticó e insultó públicamente al argentino, lo llamó “asqueroso” y “bruja mal cogida”, fueron comentarios que hizo en el programa Ventaneando y en redes sociales.

Por lo que Javier indicó que los insultos no lo ofendían y que le sorprendía la homofobia del conductor mexicano y fue entonces que reveló en aquel momento que Bisogno quedaría fuera de Ventaneando.

Posteriormente, Daniel dejó de aparecer en el programa y fueron varios los rumores que surgieron al respecto de la ausencia del conductor de espectáculos y se llegó a decir que hasta lo había corrido de la empresa.

Javier también mencionó en aquel momento que el conductor no ha podido expresar su sexualidad abiertamente.

¿Qué ocasionó la ausencia de Daniel Bisogno en Ventanendo?

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Paty Chapoy contó que el presentador estuvo a punto de quedarse sin trabajo porque incomodó a uno de los ejecutivos, particularmente a Alberto Ciurana en diciembre. “Me creerás que ni siquiera recuerdo qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo. Entonces se le descansó por órdenes de Ciurana”, relató al titular del programa Ventaneando.

Y fue ella la que intercedió por el conductor para que se quedara en el programa, además, reveló que no era la primera ocasión en que Daniel se enfrentaba a un problema similar por su comportamiento y la compañía ha pensado en que deje de salir al aire.

Chapoy también dijo que habló como Daniel para que procurara ser más cuidadoso con lo que hace.

