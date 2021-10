Ventaneando, ¿sale del aire?; TV Azteca anuncia la llegada de Chisme No Like

Todo parece indicar que TV Azteca tiene planeado realizar importantes cambios en su barra de programación ya que hace unos momentos fue confirmado que integrará al programa de espectáculos Chisme No Like, por lo que muchos de sus seguidores se preguntaron qué sucederá con Ventaneando.

Como sabes, uno de los programas más importantes de la televisora del Ajusco es el que encabeza la periodista de la farándula, Pati Chapoy, el cual lleva más de 25 años al aire convirtiéndose el máximo referente en informar sobre la vida de las celebridades.

Por ello, la llegada de Chisme No Like a su contenido provocó que los televidentes expresaran cierta preocupación ya que temen que seamos testigos de la inminente salida de Pati Chapoy y su grupo de colaboradores de la pantalla chica.

Chisme No Like, ¿ocupará el lugar de Ventaneando?

Pese a la incertidumbre que surgió, la llegada de Chisme No Like a la señal de TV Azteca no supone la salida de Ventaneando del aire. Todo indica que los dos programas irán por señales y horarios distintos.

De acuerdo con la usuaria en Twitter conocida como La Comadrita, el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain llegará a la señal de A más el próximo lunes 1 de noviembre en punto de las 18:00 horas.

En sus redes sociales, los conductores del programa de espectáculos confirmaron la noticia y anunciado que llegarán a la pantalla chica pues anteriormente sus transmisiones únicamente las podías seguir por YouTube.

El legado de Ventaneando en TV Azteca

A lo largo de varios años, Ventaneando se ha convertido en el máximo referente de los espectáculos en la televisión abierta de México; durante sus tiempo al aire siempre ha sido transmitido por la señal de Azteca Uno en horario vespertino.

Actualmente, el programa es de los más populares ya que cuenta con la participación de figuras de la talla de Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedrito Sola y Mónica Castañeda, entre otros.

