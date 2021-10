Inés Gómez Mont: Así se ven por dentro las LUJOSAS mansiones que compró en Estados Unidos

La ex conductora Inés Gómez Mont sigue dando de que hablar, y es que luego de que se diera a conocer una orden de aprehensión en su contra han quedado expuestos los lujos con los que vivía junto a su esposo, Víctor Álvarez Puga, con quien habría adquirido tres mansiones en Estados Unidos.

El 10 de septiembre de este año, se informó que las autoridades en México tenían una orden de aprehensión en contra de la pareja por los delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.

La lujosa casa de Inés Gómez Mont en Miami

Luego de que hace unos días se destapará que Gómez Mont y Álvarez Puga compraron la casa de la cantante estadounidense Cher, ahora se dio a conocer que la pareja adquirió otro propiedad en Miami, Florida, la cual fue comprada en julio de este año y está a nombre de una corporación cuya presidenta es la ex conductora de "Ventaneando".

Inés, de 38 años, sería la dueña de una espectacular casa localizada en la calle de Rolling Rd, en la localidad de Pinecrest, un lujoso barrio de la paradisiaca ciudad, y según documentos mostrados por el canal de Youtube "La voz de Julio", estaría a nombre de una empresa llamada Casa Mía, creada por Gómez Mont.

La propiedad fue construida en el 2008. Foto: Especial

Los documentos encontrados por el periodista Julio C. Roa, la vivienda le costó a la pareja 6.3 millones de dólares, lo que representa más de 125 millones de pesos mexicanos. Además, en el programa de Youtube “En Shock Live”, conducido por Jorge Carvajal y Filip, se dio a conocer que la propiedad fue construida en el 2008.

La casa tiene una extensión de 10 mil 323 pies cuadrados, y cuenta con todos los lujos y comodidades, tiene siete recámaras, ocho baños completos y un medio baño. También vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, bar, sala de televisión, y hasta una sala de cine.

La mansión está a nombre de "Casa Mía", empresa de Inés Gómez Mont. Foto: Especial

Lo que ha llamado la atención es la fecha en que fue adquirida, pues según los documentos, Inés se habría convertido en la propietaria de la casa el 29 de julio de este 2021, a penas unos meses antes de enfrentar problemas legales.

También se sabe que para poder hacerse de esta lujosa propiedad, debieron pagar impuestos de 41 mil dólares, lo que serían casi 830 mil pesos mexicanos.

La pareja es vecina de Donald Trump

Hace sólo unas semanas, se habría revelado que Gómez Mont y Álvarez Puga cuentan con una lujosa vivienda en una exclusiva zona, también en Florida, la cual está ubicada en West Palm Beach, una zona residencial en la que serían vecinos de importantes personalidades como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con una investigación realizada por el programa "Chisme no like", la casa tiene varias hectáreas, y fue adquirida a través de otra corporación relacionada con el esposo de la ex conductora de "Ventaneando".

“Hemos descubierto una corporación de Inés Gómez-Mont y su marido el señor Puga en los Estados Unidos y con esta corporación posiblemente se haya comprado no solamente la casa de Cher, sino otra propiedad más… Estamos hablando de una casa muy cerquita del palacio de donde vive Donald Trump en West Palm Beach”, mencionó el periodista Javier Ceriani.

Según se pudo comprobar, la adquisición de la lujosa mansión, que sería considerada un rancho, el cual cuenta con enormes jardines y hasta sus propias caballerizas, se hizo a nombre de Jonathan Choghi, quien supuestamente sería trabajador de la corporación VAP Jade Corporation, compañía fundada por el esposo de Inés.

Dicha información resultó coincidir, pues la corporación que adquirió el ostentoso rancho tiene como dirección Lagorce 64 LLC, precisamente la ubicación de la famosa casa de Cher, que también se ha podido confirmar, la pareja adquirió hace unos años y ya fue vendida.

Compró la casa de la famosa cantante Cher

La primer casa en destapar los lujos con los que vivía la guapa ex conductora fue la mansión ubicada en el número 64 de La Gorce Circle, en el barrio exclusiva de La Gorce Island, en Miami Beach, Florida, la cual le costó al matrimonio Álvarez Puga-Gómez-Mont 15.5 millones de dólares y la revendieron en 17 millones de dólares (unos 340 millones de pesos mexicanos).

En el año 1996, la casa se vendió por 4.3 millones de dólares. Foto: Los Ángeles Times

Sin embargo, se dio a conocer que la venta de la propiedad se habría hecho a nombre de una empresa propiedad del mismo matrimonio, de acuerdo con Animal Político. Los documentos que lo comprobarían fueron encontrados en los registros públicos del estado de Florida, mismos que confirman que la pareja fue propietaria del inmueble entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020.

La lujosa mansión cuenta con mil 064 metros cuadrados, y de acuerdo con "Chisme No Like", se pudieron identificar fotografías de la cuenta de Instagram de Inés donde se le ve gozando de la propiedad, lo que demostraría que efectivamente fueron sus dueños.

Tiene tres pisos y seis habitaciones. Foto: Los Ángeles Times

La mansión que fue propiedad de la cantante y actriz estadounidense entre 1993 y 1996, tiene tres pisos y seis habitaciones, ocho baños, una casa para huéspedes. Además, gimnasio, bar, oficina, alberca, áreas verdes y jardines, patios, estacionamiento y fuentes de agua. La propiedad se construyó en 1953 y ha sido ampliada varias veces.

En el año 1996, la casa se vendió por 4.3 millones de dólares, más de 86 millones de pesos mexicanos actuales, según los registros de la propiedad de Miami citados por Animal Político.

La propiedad se construyó en 1953. Foto: Los Ángeles Times

