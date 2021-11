Querido actor de “Dr. House” revela que es gay y habla de su relación de 11 años

Cada vez son más las celebridades que han decidido hablar abiertamente de su sexualidad, esta vez fue el actor Karl Penn, famoso por series como “Dr. House” y “The Big Bang Theory”, quien reveló tener una relación con otro hombre desde hace 11 años.

El actor de 44 años goza de gran popularidad en Hollywood, sin embargo, había decidido mantener alejada de los reflectores su relación todo este tiempo por respeto a su pareja a quien conoció cuando trabajaba en la Casa Blanca como funcionario durante la administración de Barak Obama.

Te puede interesar: Regina Orozco revela abiertamente que es pansexual ¿qué significa esto?

Así lo dio a conocer durante una entrevista para la presentación de su libro “You Can't Be Serious” donde platica más sobre su relación, aunque ha decidido no dar más detalles y sólo mencionó que su pareja se llama Josh y que actualmente están comprometidos.

“Estoy muy emocionado de compartir nuestra relación con los lectores. Pero Josh, mi pareja, mis padres y mi hermano, las cuatro personas más cercanas a mí en la familia, son bastante tranquilos. No aman la atención y la timidez lejos del centro de atención”, dijo para la revista People.

Kal Penn habla de la primera cita

El actor de “How I Met Your Mother” relata en el libro la primera cita que tuvo con Josh, señalando que éste llegó con 18 refrescos y encendió la televisión para ver la carrera NASCAR, algo que lo hizo pensar en que no funcionaría.

"Pensé: 'Obviamente, esto no va a funcionar (…) ¿Tengo un día libre de la Casa Blanca y este tipo está mirando irónicamente a los autos dar vueltas a la izquierda? Lo siguiente que sabes es que han pasado un par de meses y estamos viendo NASCAR todos los domingos”, añadió.

Te puede interesar: Jack Dylan Grazer, actor de “Luca” y “Shazam”, se declara bisexual

Kal Penn añadió, sobre su orientación sexual, que siempre contó con el apoyo tanto de su familia como de sus amigos aunque no lo había dado a conocer públicamente. Además, se dijo afortunado por la experiencia que ha tenido al respecto, en comparación con las historias de otras personas.

“Descubrí mi propia sexualidad relativamente tarde en la vida en comparación con muchas otras personas. No hay una línea de tiempo para estas cosas. La gente se da cuenta de lo que está pasando en diferentes momentos de sus vidas, así que me alegro de haberlo hecho cuando fue", dijo para People.

SIGUE LEYENDO:

Michael Myers es tachado de homofóbico por escena en “Halloween Kills”

ÉSTA es la mejor película GAY mexicana con actores del Cine de Oro donde participó Ana Martín

Gavilán o Paloma: la canción por la que José José fue juzgado por la sociedad en los 70