Jack Dylan Grazer, actor de “Luca” y “Shazam”, se declara bisexual

Desde su estreno en Disney Plus, la película “Luca” de Pixar se convirtió en una de las favoritas del público en la plataforma de streaming y ante las interpretaciones de espectadores que señalaban que se trataba de una cinta LGBT, el actor Jack Dylan Grazer se declaró bisexual.

“Luca” es una de las cintas que recientemente se incorporaron a la plataforma, pero de inmediato conquistó el corazón del público quien también ha expresado su simpatía con algunos de los actores que dan vida a los personajes, como Dylan Grazer que interpreta a Alberto Scorfano.

Jack Dylan Grazer. Foto: Instagram

Fue durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que el actor Jack Dylan Grazer, quien también es parte de la cinta “Shazam”, fue cuestionado sobre su sexualidad y éste respondió tranquilamente que es bisexual y citó a su personaje de “Luca” diciendo “¡Silencio, Bruno!”.

Algunos de los fans señalaron que el actor únicamente hizo a un lado los rumores que señalaban que era gay, mientras que otros indicaron que Grazer de 17 años se convirtió en un ejemplo para los actores más jóvenes sobre aceptación.

¿“Luca” una película LGBT?

Una vez que fue lanzada la cinta de inmediato algunos críticos y espectadores señalaron que podría tratarse de una película LGBT con un romance como el de “Call me By Your Name”, donde dos jóvenes italianos se enamoraban durante el verano.

Ante quienes señalaban que “Luca” podría ser la primera película LGBT de Pixar, el director Enrico Casarosa aseguró que se trataba de la amistad sincera y de contar con otra persona siempre que así se necesite para salir adelante y crecer, algo que está basado en su propia experiencia.

Esta es una de las cintas favoritas infantiles en Disney Plus, que ha sido catalogada hasta el momento como una de las mejores para disfrutar durante el verano y que además está situada en un pequeño pueblo de la Riviera Italiana.