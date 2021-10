Michael Myers es tachado de homofóbico por escena en “Halloween Kills”

“Halloween Kills” regresó al cine el pasado 15 de octubre en el marco de la celebración por el Día de Muertos, sin embargo, Michael Myers no evitó ser parte de la polémica por una de las escenas en las que asesina a una pareja LGBT en plena noche de brujas.

Sin duda Michael Myers se ha convertido en un icono del cine de terror en todo el mundo, pero fue una de las escenas por las que algunos internautas pidieron cancelarlo tal y como ha sucedido con otros personajes tanto de películas como de caricaturas.

Te puede interesar: ¡Asústame, panteón! ¿Quieres saber a qué personaje de terror te pareces?

En la más reciente cinta de terror Michael Myers regresa a Haddonfield en búsqueda de venganza, pero quienes temen por su presencia se dan cuenta de que éste busca regresar a la casa de su infancia, misma que hora está habitada por una pareja LGBT.

Lo que comenzó con una cena romántica para disfrutar Halloween se convierte en una noche de terror, pues la pareja es asesinada brutalmente por Michael Myers. Es ésta por la que fue tachado de homofóbico.

Michael Myers desata debate

Aunque algunos internautas pidieron cancelar a Michael Myers por el asesinato de la pareja gay en la película, además de tacharlo como homofóbico fueron ellos quienes desataron un debate con los fans de una de las principales figuras del terror que no dudaron en defenderlo.

"Michael es un artista. Esto muestra que Michael Myers no es homofóbico y que mata a cualquiera sin importar su edad, raza e incluso su sexualidad. Por favor no me odian por esto, es tan sólo una broma", dijo uno de los internautas.

Te puede interesar: Halloween regresa, así se ve al asesino que aterró a la generación X: VIDEO

Y es que aseguraron que en realidad la Michael Myers es un artista, esto debido a la forma en que dejó los cuerpos de la pareja LGBT como si se tratara de un último aliento juntos antes de morir a manos de uno de los asesinos más temidos por generaciones enteras.

SIGUE LEYENDO:

Netflix: 3 películas de TERROR que están ESCONDIDAS en el catálogo; para morir de miedo

Netflix: las mejores películas de terror que te harán gritar sin parar para maratonear el fin de semana

Netflix: La película llena de terror MÁS VISTA en México HOY; te vas a MORIR de miedo