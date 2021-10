Netflix: 3 películas de TERROR que están ESCONDIDAS en el catálogo; para morir de miedo

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

Las mejor películas de terror en la plataforma

En este sentido, Netflix también ha generado contenido diverso, y traído a su plataforma series y películas de terror clásicas y también algunas que incluso han sido nominadas para premios como los Oscar, por lo que busca constantemente ampliar su contenido.

Por esta razón, hemos preparado la selección de tres películas de terror que se encuentran alojadas en la gigante de streaming, y que podrás disfrutar durante este mes de octubre:

"Nosotros"

Se trata de la película “Nosotros” o “Us” en inglés, es una producción estadounidense, dentro del género de suspenso y terror, la cual tuvo estreno en 2019 y que ahora se encuentra alojada en la gigante de streaming, Netflix.

Esta producción fue escrita, producida y dirigida por Jordan Peele, y protagonizada por Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss y Tim Heidecker; por otro lado, Jason Blum fungió como productor de dicha cinta, a través de su compañía Blumhouse Productions.

Nosotros, es una cinta situada en 1986, en donde todo transcurre tras un anuncio de la Hand Across America, una iniciativa la cual buscaba que las personas se dieran la mano formando una cadena humana desde San Francisco hasta Nueva York, con el objetivo de recaudar fondos contra los problemas sociales en Estados Unidos.

Es así como nos muestran la vida de Adelaida Thomas, una pequeña niña quien vive con sus padres Rainy y Russell Thomas, con quienes vive diversos momentos.

Al inicio de la historia nos muestran a la pequeña Adelaida en un parque de atracciones en Santa Cruz, California; mientras chupa madre va al baño, su padre se encuentra jugando en una de las atracciones, por lo que la niña aprovecha para alejarse a la playa viendo a un hombre con un cartel que anuncia Jeremías 11:11, referente a la Biblia.

Posterior a ello, la pequeña decide entrar a la atracción "Merlin's Forest, Find Your Self", donde se suscita un apagón abrupto, y donde Adelaida encuentro una versión de ella misma mirándola; pronto esta malvada sombra se abalanza hacia ella y la toma por el cuello.

Enseguida podemos ver a los padres de la pequeña del aire discutiendo en una consulta psiquiátrica, donde la madre informa a la doctora que su hija es incapaz de hablar.

Tras mostrarnos la infancia de Adelaida, se vuelve al presente en donde ya es una adulta y vive con su marido gay Wilson, así como con sus dos hijos Sora y Jason, quienes deciden ir de vacaciones a la casa de verano en Santa Cruz, Estados Unidos.

Posteriormente su esposo la convence de ir a la playa donde hace 30 años ella entró a dicha atracción donde se encontró así misma, donde al llegar al pueblo son retenidos por una ambulancia que transporta un cadáver, resultando así ser el hombre que portaba el cartel de Jeremías 11:11, quien ahora es un anciano.

Es así como en dicha historia comienza a tornarse más complicada y tenebrosa, ya que estas coincidencias de la vida comienzan perturbar a la protagonista de la cinta.

Adelaida llega a su límite luego de decidir acercarse a la atracción "Merlin's Forest, Find Your Self", donde en esta ocasión ve a un hombre de espaldas, quien está abierto de brazos y chorreando sangre por los dedos; luego de tan perturbadora escena, Adelaida se percata que su hijo no está y decide ir a buscarlo.

“El orfanato”

Se trata de la película “El orfanato”, la cual ahora se encuentra alojada en la gigante de streaming; es una película de suspenso hispano-mexicana lanzada en 2007.

La cinta es la ópera primera del director Juan Antonio Bayona, la cual fue producida por Roda, coproducida por Telecinco, presentada por el cineasta Guillermo del Toro.

“El orfanato” nos cuenta la historia de Laura y Carlos, quienes regresan con su hijo Simón al orfanato en el que ella se crió de pequeña, con la intención de reabrir el lugar como un centro residencial para niños con discapacidad.

Sin embargo, todo comienza a tornarse extraño cuando el pequeño Simón, interpretado por Roger Príncep, empieza a jugar con amigos imaginarios, con quienes incluso puede entablar conversaciones.

Simón es un niño adoptado que es portador de VIH, pero que vive feliz en este orfanato, pues poco a poco estos amigos “imaginarios”, en realidad son espíritus de este lugar que no quieren que sea demolido y modificado para ser un centro residencial para niños con discapacidad.

“Pequeño demonio”

Se trata de “Pequeño demonio” una cinta de terror sobrenatural, la cual se encuentra alojada en la gigante de streaming, Netflix, la cual tuvo estreno en 2017; fue escrita y dirigida por Eli Caig.

“Pequeño demonio”, nos cuenta la historia de Gary Bloom, quien se casa con Samantha, mujer joven que a su vez tiene un hijo de 5 años de edad llamado Lucas; el niño tiene ciertos comportamientos extraños que son detectados mayormente por Gary.

La historia se va desarrollando conforme Gary intenta acercarse más a Lucas, quien usualmente está callado y lo ignora cuando le habla; todo cambia cuando Gary recibe una llamada telefónica de Karl, el camarógrafo de su boda, advirtiéndole que halló algo inusual en las fotos.

La cinta está protagonizada por Adam Scott, Evangeline Lilly, Owen Atlas, Bridget Everett, Kyle Bornheimer, Chris D'Elia, Donald Faison, Carla Gallo, Tyler Labine, Brad Williams, Clancy Brown y Sally Field, y fue lanzada en la plataforma de Netflix el 1 de septiembre de 2017.