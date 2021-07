Tyler Posey, actor de Teen Wolf, se declara QUEER; su NOVIA se identifica de la misma manera

Tyler Posey fue uno de los actores de la serie Teen Wolf y ahora reveló que pertenece a la comunidad LGBT+ al considerarse una persona Queer, esto quiere decir que no se identifica como hombre o mujer.

Decidió dar esta noticia después de que su novia, Phem, también se identifica con esta identidad. Recién, el acto se animó a abrir su perfil de OnlyFans. Ante la polémica, el también músico concedió una entrevista a la NME en donde se declaró como sexualmente fluida.

Confía en su novia

Al mismo tiempo, Posey enfatizó que su relación con Phem atraviesa por el mejor momento, ya que ha tenido mucho apoyo de su parte durante este proceso.

"Me ayudó a darme cuenta de que encajo bajo el paraguas queer y que soy sexualmente fluido, supongo. No supongo, no quiero que alguien vea esta entrevista y diga: 'Bueno, estaba un poco indeciso al respecto'", fueron las palabras del actor.

¿Ha tenido encuentros con hombres?

Tyler Posey se declaró sexualmente fluido en 2020. Este término implica que las personas identificadas de esta manera pueden sentir atracción por personas del sexo opuesto pero también de su mismo sexo.

En unas declaraciones, el actor confesó que había tenido encuentros con hombres, pero también con mujeres. Sin embargo, nunca llegó a cristalizar una relación sexual con una persona de su mismo sexo.

rcb