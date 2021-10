¡HAY TIRO! Bárbara de Regil responde a las burlas que se presentaron en el Programa Hoy

Durante el Programa Hoy, algunos conductores del matutino se burlaron de Bárbara de Regil, ya que después de protagonizar una serie para la televisora del Ajusco, la actriz ahora forma parte de Televisa, esto gracias a que se incorporó a la serie de “40 Y 20”.

Después de ver dichas declaraciones, Bárbara de Regil fue cuestionada en conferencia de prensa sobre el pensar de las palabras que se habían pronunciado en su contra dentro del matutino de la televisora para la que trabaja hoy en día, situación que no dejó escapar y respondió de una manera sutil, pero con tintes agresivos.

“Yo me llevo bien con Andrea Legarreta, a Galilea la conozco también y a Arath no tengo el gusto. La verdad sí vi el video, pero no se me hizo burla. Más bien, creo que lo exaltaron; el sol sale para todos y además yo no compito con ninguna de ellas porque somos totalmente diferentes. Me caen muy bien, además las respeto y las admiro”, dijo durante la conferencia de prensa.

Las críticas hacia Bárbara

Después de confirmarse la presencia de Bárbara en el elenco de “40 y 20”, los conductores del matutino comenzaron a hablar del desempleo en la televisora, que si iba a llegar a la empresa a vender su proteína, entre muchas otras cosas que causó risa durante el programa, pero pudo molestar a la interprete de “Rosario Tijeras”.

Se tiene que recordar que la proteína le causó muchos problemas recientemente, ya que se confirmó que no contenía lo mismo que se indicaba en la etiqueta de ingredientes, por lo que tuvo que pedir una disculpa a todos en sus redes sociales y dejar de venderla hasta corregir los errores que encontraron en el suplemento.

Gracias a que la actriz ha aprendido a manejar las críticas todo parece indicar que solo quedó en las burlas y la respuesta de Bárbara, pero será cuestión de tiempo para saber si revive esta situación todas las partes la dejan ir en paz.

