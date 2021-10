Enrique Guzmán PERDONA a Frida Sofia, estos son los motivos

Luego que Alejandra Guzmán por medio de un comunicado de prensa aseguró que jamás actuará legalmente en contra de su hija Frida Sofía, ahora es Enrique Guzmán quien reveló que ya no procederá en contra de su nieta a pesar que la joven lo acusó públicamente de haberla tocado indebidamente desde que ella tenía 5 años de edad.

Pese a que Enrique Guzmán aseguró en todos los medios de comunicación que se iría con todo legalmente hablando en contra de Frida Sofía luego que ésta hace algunos meses en entrevista con Gustavo Adolfo Infante reveló haber sido violentada sexualmente por su famoso abuelo desde que era una niña, el rockero ya cambió de opinión.

Foto: IG @eguzmanoficial

¿Ya perdonó a Frida Sofía?

En entrevista para la revista TVNotas, Enrique Guzmán confirmó que toda acción legal que emprendió en contra de su nieta Frida Sofía, será cancelada por su parte pues quiere que sea el tiempo quien acomode la situación y espera que su nieta pida una disculpa tanto a él como su familia.

Así mismo, Enrique Guzmán desea que su nieta Frida Sofía desmienta las declaraciones que hizo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en donde entre lágrimas aseguró que el rockero la tocaba indebidamente desde que ella tenía 5 años de edad.

“Sólo espero que se arrepienta de las mentiras que dijo y de haberme hecho daño, que desmienta todo lo que ha dicho en contra de nosotros”. Dijo Enrique Guzmán en entrevista para TVNotas.

Guzmán aseguró que ya perdonó a Frida Sofía pues al final de cuentas es su nieta y parte de su familia y si ella desea seguir con la demanda deberá comprobar todo lo que ha dicho y si no puede hacerlo, Enrique Guzmán esta claro que la demanda de su nieta sobre él no procederá.

“...yo ya no voy a demandar, te repito, al final del día es familia y yo la perdono”. Dijo Enrique Guzmán a la revista antes mencionada.

Ante esta declaración, el ex integrante de los Teen Tops aún no sabe si está dispuesto a hablar sobre esta situación con su nieta pues ambos viven en países distintos pero está seguro que hablar de este tema por teléfono o mensajes no es lo más sano para ninguna de las dos partes.