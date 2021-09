Enrique Guzmán vuelve a NEGAR acusaciones de Frida Sofía: "Está de moda ese tipo de quejas"

Enrique Guzmán volvió a negar las acusaciones que hizo Frida Sofía en su contra en la que aseguró que su abuelo la tocó de manera indebida cuando era niña. Esta vez el cantante lo hizo en el programa de HOY y aseguró que es una "moda" que se hagan este tipo de quejas.

El rockero acudió al matutino de Televisa para promocionar la próxima temporada de “Jesucristo Superestrella”, la cual dará inicio mes de octubre. Durante la conversación, padre de Alejandra Guzmán habló sobre la denuncia pública que hizo su nieta eol pasado 8 de marzo.

A pesar de que el actor sólo acudió al programa a hablar de la obra, decidió hablar sobre la situación actual con Frida Sofía, quien hace unos días sufrió la muerte de su media hermana Natasha Moctezuma, hija de su padre Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel.

Hay que recordar que hace unos días Enrique Guzmán escribió “El karma llega tarde o temprano”, haciendo referencia a la pérdida de su nieta. Este mensaje desató la polémica en redes sociales y en publicaciones de espectáculos, por lo que el cantante tuvo que disculparse.

“Aquí de frente con la cámara les digo con toda sinceridad: mis disculpas más leales y reales se las doy yo directamente. Lo siento mucho familia Moctezuma, que hayan perdido una gente que tienen tan cerca”, dijo Enrique Guzmán durante su visita al foto de televisa.

Enrique Guzmán pide a Frida Sofía que recapacite

En su participación para el programa, Guzmán reveló que no ha superado las acusaciones de Frida, quien en junio presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Hoy está de moda que haya ese tipo de quejas y yo a este tipo de cosas las tengo que enfrentar. Tengo mucha vergüenza porque tengo una nieta que vive en mi casa”, comentó.

Finalmente, el artista señaló que si “padeciera de esa enfermedad” (haciendo referencia a la pedofilia), una de sus nietas menor de edad que vive con él y su esposa estaría en peligro, sin embargo, afirmó que él no es ese tipo de persona.

“Esta niña se esperó 25 años para decir que yo tuve algo que ver. No lo he superado, hasta que no recapacite y no hable las cosas con verdad, no pasa nada”, expresó Enrique Guzmán en “HOY”.