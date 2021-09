Enrique Guzmán vuelve ARREMETER contra Frida Sofía; "quiero meterla a una clínica" | VIDEO

La pelea entre Enrique Guzmán y su nieta, Frida Sofía, continúa desde que de la joven declaró que fue víctima de abuso por parte de su abuelo cuando ella era una niña. Ahora el propio cantante volvió a arremeter en contra de la hija de Alejandra Guzmán.

El intérprete de 'La plaga', señaló que su intención no es que Frida Sofía termine en la cárcel sino que ingrese a una clínica psiquiátrica.

Sin pruebas en su contra

Enrique Guzmán señaló durante una entrevista para Ventaneando que su nieta no ha ratificado la denuncia que interpuso en su contra. El mismo cantante agregó que esto se debe a que no tienen pruebas en su contra.

Ante la acción en que realizó en su contra, Enrique Guzmán decidió contrademandar a Frida Sofía. Sin embargo, lo más sorprendente es que no espera que termine en la cárcel, sino que sea internada en una clínica psiquiátrica, pues a su consideración, cuenta con problemas mentales.

Resalta fortaleza de Alejandra Guzmán

"Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a las nueve de la mañana y me dijo: 'Voy a acabar con Alejandra y la familia'(...)No es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad", detalló Guzmán.

Por otra parte, detalló que Alejandra Guzmán es una persona muy fuerte y que le dio el visto bueno de emprender todas estas acciones en contra de Frida Sofía.