Thalía impacta disfrazada del protagonista del "Juego del Calamar": FOTOS

Halloween es una de las festividades más importantes del año, pero también de las favoritas de muchos famosos, por lo que cada año presentan sus mejores disfraces para enmarcar las redes sociales y robarse las miradas de todos los fans. En esta ocasión la gente reaccionó a un disfraz bastante peculiar, ya que Thalía se vistió de un personaje de “El Juego del Calamar”.

A través de redes sociales, la cantante compartió una serie de fotografías donde dejó ver el gran trabajo que se realizó este fin de semana para caracterizarla con uno de los personajes más importantes de “El Juego del Calamar”, pero no fue el más común, es decir, el traje rojo con la máscara negra.

En el mensaje en redes sociales dejó claro que ama esta festividad por dos motivos, el primero disfrazarse y el segundo por los dulces; además de dejar claro que ama caracterizarse y lo podría hacer todo el año, pero no solo ama caracterizarse, ya que ama el proceso, el plan, el detalle y la diversión.

Su disfraz

La publicación la compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió tres fotos para que la gente pidiera ver los detalles que se implementaron en su caracterización, donde se puede ver a un señor de pelo rojo con un traje azul. En una foto se ve sentado haciendo una llamada, en la otra mano sale la tarjeta donde viene el famoso número para asistir a los juegos.

“Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! Si por mi fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó”, explicó en sus redes sociales.

Después dejó claro que esta caracterización le encantó debido al maquilla, dejando claro que lo más difícil fue la ceración de la nariz y la boca; entre otros factores importantes que vivió para realizar el disfraz de uno de los protagonistas más importantes de la serie de Netflix.

Thalía se robó los likes de todos los presentes en redes sociales, ya que antes de la hora, la cantante ya contaba con más de 24 mil corazones y un sinfín de comentarios donde todos aseguraban que había sido un gran trabajo, situación fue es cierta, ya que no se parece en nada a ella gracias a la caracterización que realizaron en su rostro.

Te puede interesar: Preciosa: Livia Brito sorprendió vestida de Caperucita para Halloween