Preciosa: Livia Brito sorprendió vestida de Caperucita para Halloween

Desde hace ya varios unos años, la actriz de origen cubano Livia Brito se convirtió en una de las personalidades más aclamadas del mundo de las telenovelas.

Esto se debe que desde su llegada a la pequeña pantalla mexicana, logró sorprender a los espectadores con su talento y su gran belleza.

La actriz fue parte importante del elenco de la exitosa telenovela “La desalmada”. En ella dió vida a Fernanda Linares, quien es una joven que busca venganza, sin embargo en el camino encontrará el amor de manera inesperada.

Livia Brito. Foto: Instagram

Sorprende con sensual atuende para Halloween

Por otro lado, este fin de semana se han celebrado diversas fiesta de disfraces debido a que este domingo 31 de octubre se celebra Halloween.

Entre esas fiestas hubo una a la que Livia fue una de las grandes invitadas, por lo que la bella actriz decidió invertir en una sensual “Caperucita roja zombie”.

En dos de sus historias de Instagram colgadas durante la noche del sábado, la famosa actriz mostró a todos sus fans en las red social la forma en que asistiera a una fiesta de disfraces.

En ella se le puede ver en el tradicional atuendo de Caperucita, sin embargo este tiene ajustes para que se va más atrevido y adempas este fue acompañado de un maquillaje donde se muestra los rasguños de lobo feroz, aunque para muchos es más como señales de que Livia en realidad es una caperucita zombie. Hasta el momento la actriz cubana no aún no publica fotos de la fiesta ni como lucía en ella.

