José Ron habla de cómo fue la "química" al volver a trabajar con su expareja Livia Brito

La química entre el actor José Ron y Livia Brito se ha notado dentro y fuera de la pantalla, a pesar de que ya tiene tiempo que se separaron, luego de que la cubana presuntamente le fue infiel. Ahora, durante la promoción del final de la telenovela “La Desalmada” las preguntas han vuelto a surgir, ya que al parecer se les ha visto muy cariñosos a ambos.

Durante una entrevista para el programa de televisión Hoy, las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo cuestionaron al actor sobre si le costó "desconectarse" de lo que llegó a sentir por Brito, debido a que la química durante la grabación de la telenovela era evidente.

"Ya, de verdad, si me da morbito pensar… o sea, cuando fueron novios, y se amaron y todo, bueno no sé si se amaron o se quisieron, y se besaban sus bocas normales, como de novios pues, y luego pasan los años, y cada uno tiene sus historias, pero ¿no pasa nada?, ¿si logras como desconectar a la persona de…?", preguntó Legarreta .

A lo que José Ron respondió que se llevan bien, porque independientemente de todo, son buenos amigos y aunque se siente la química entre los personajes, lo que ellos están haciendo es su trabajo, pero "hasta ahí".

"Bueno mira, uno: no fuimos novios, o sea, salimos, no fuimos novios, y bueno, queda ahí eh… no sé, aprovechamos la química, la buena onda de llevarnos bien, y al final creo que la química está ahí en la pantalla, en los personajes, y el público lo ha recibido también de buena manera", relató el actor.