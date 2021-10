Eugenio Derbez estuvo a punto de dejar la actuación para dedicarse a esta profesión

Eugenio Derbez estuvo a punto de no convertirse en la estrella del cine y la televisión que es hoy, sino en un bailarín de ballet profesional. Él mismo narró cómo fue quien dio a conocer esta información en una entrevista que tuvo con el youtuber Alex Montiel.

Su trayectoria es bien conocida por gran cantidad de personas en México y Latinoamérica, en especial por su memorable papel en “La familia Peluche” por darle vida al padre de familia, Ludovico.

Al finalizar su trabajo en la serie televisiva, posteriormente incursionó con mayor frecuencia en el mundo del cine, y ha participado en diversas comedias, las cuales incluyen “No se aceptan devoluciones”, “Cómo ser un Latin Lover”, y “¡Hombre al agua!”.

A pesar de que varios actores son encasillados en un solo rol emblemático, Eugenio supo darle la vuelta a la página y consiguió desenvolverse con facilidad en el medio de la cinematografía.

En una entrevista con “LA LATA”, un programa conducido por el hombre detrás de El Escorpión Dorado, el actor mexicano platicó acerca de su experiencia como bailarín.

El actor inició su carrera desde muy temprana edad, y comenzó en 1973 a aparecer en telenovelas como extra. Con el pasar de los años, además de su gusto por la actuación, también tomó clases de piano, órgano, guitarra, batería, acordeón, canto y ballet.

Producto de su deseo por iniciar su carrera en la interpretación, tuvo que aprender varias habilidades para poder adentrarse en el medio y obtener el estatus que necesitaba para poder competir contra los demás, por lo que tuvo que obtener pericia en el baile.

En una ocasión, se encontraba en busca de un trabajo en el Teatro Insurgente, y consiguió ser parte de la obra “Yo y mi chica” donde se integró como un bailarín de relleno. En la obra, algunos del elenco consistían en actores tales como Olivia Bucio y Julio Alemán.

Además, en los años cuando se preparaba para iniciar su trayectoria, su madre lo convenció para que viajara a Estados Unidos, pero le hizo reflexionar que necesitaría recolectar un repertorio de habilidades, por lo que inició con el baile.

Lo que no sabía, era que, para ser un gran bailarín, tenía que aprender ballet primero. Al principio, Derbez se encontraba dubitativo respecto a la práctica, pero después de un tiempo se convirtió en un gran bailarín de ballet, palabras pronunciadas por el mismo actor.

“Llegué a tomar yo clases en Bellas Artes, y estaba a nada de ser profesional de ballet, y luego, se muere mi maestra, y lo dejé… Ahí es donde me quedo desamparado, y me regreso un poco a mis inicios… y obra en la que pedía trabajo, me quedaba, porque era muy bueno”, comentó el actor mexicano