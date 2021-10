Vicente Fernández, estado de salud: ¿Cómo está el 'Charro de Huentitán' hoy 29 de octubre?

Entrevistado por la prensa acerca de la salud de su papá, Vicente Fernández Jr. aseguró que Vicente Fernández siempre ha estado muy bien y que la recuperación del intérprete va por buen camino, así lo declaró durante su llegada al hospital donde se encuentra su papá.

Vicente Fernández Jr. se mostró molesto con la prensa debido a que, indicó, siempre publican lo que quieren, más allá de las declaraciones que él ha dado, por lo que manifestó que por ahora no brindaría más información al respecto.

“No hay más declaraciones, el parte médico está bien claro”, aseguró este jueves el mayor de los hermanos Fernández ante la prensa, al tiempo que los reporteros continuaban insistiendo con preguntas sobre los detalles de la salud de Don Vicente Fernández.

¿Cuál es la salud de Don Vicente Fernández?

Vicente Fernández abandonó la tarde del martes el área de terapia intensiva, luego que fuera ingresado de emergencia en el Centro Médico Century 2000 de Guadalajara tras sufrir una caída en su casa, "Don Chente" fue operado de las cervicales, y desde entonces permanece hospitalizado.

Desde el pasado 8 de agosto el "Charro de Huentitán" se encuentra recibiendo atención médica y hasta ahora no ha salido del hospital. Con el transcurrir de las semanas, el interés por conocer acerca de la salud del cantante se incrementó, tanto por parte de sus fanáticos como de la prensa de espectáculos.

¿Cuál fue el motivo de la molestia de Vicente Fernández Jr.?

Vicente Fernández Jr. no dudó en demostrar su molestia al ser cuestionado por la prensa acerca de la salud del “Charro de Huentitán” ya que aunque las noticias acerca del intérprete de “Para siempre” han sido alentadoras, pues apenas el martes salió del área de terapia intensiva, el mayor de los hermanos Fernández dejó claro que no daría más declaraciones sobre el tema.

“Es muy claro las mentiras que dijeron en la revista (TV Notas), es muy claro lo que dijo la revista, eran puras mentiras, como siempre han dicho, gracias”, señaló el cantante al momento de ser cuestionado del motivo de su molestia.

“Sí, nada más que no se portan nada bien (la prensa) porque dicen que yo no me paró aquí y sacan puras mentiras, todas las redes están ahí invadidas de puras mentiras, no tiene caso que yo me quede a hablar con ustedes, porque ponen lo que quieren y yo soy el único que los ha atendido, entonces no es justo que estén sacando de que yo ni me paro en el hospital,” comentó Vicente Fernández Jr. ante la prensa.

Finalmente destacó que Vicente Fernández se encuentra muy bien en estos momentos, y que siempre lo ha estado: “Siempre ha estado muy bien, muchas gracias, con todos ha estado muy contento y está muy buena la recuperación y estamos siguiendo paso a paso y estamos muy contentos todos”, concluyó sus declaraciones ante los medios.

