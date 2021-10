Vicente Fernández Jr. explota contra la prensa por desinformar sobre su padre | VIDEO

Vicente Fernández Jr. respondió de forma cortante y con molestia a las preguntas de la prensa que lo esperaban a la salida del hospital en el que se encuentra su padre, el famoso ‘Charro de Huentitán’, Vicente Fernández, luego de varias semanas en las que ha estado luchando por su salud y la que afortunadamente poco a poco ha ido recuperando.

El hijo mayor del cantante, señaló a los periodistas que lo esperaban para conocer sus puntos de vista sobre la salud de su padre, que en las últimas horas se han dedicado a señalarlo a él por abandonar a su padre y no estar al pendiente, lo que lo molestó mucho y arremetió contra los medios por desinformar a la población sobre el estado de salud de Vicente y sus relaciones familiares.

Lo anterior viene a colación por la publicación de una conocida revista de espectáculos, que aseguró que el ‘junior’ no ha estado pendiente de la salud de su padre y por el contrario, está más preocupado por la relación que tiene con su actual pareja y además por el señalamiento de que el cantante ya tiene muerte cerebral, cosa que no es cierto.

Esa publicación generó que Fernández Jr. se molestará con los reporteros que lo esperaban, sin embargo, los reporteros de la fuente le pidieron que señalara a quienes le han hecho esas acusaciones, además de pedirle que les hablará sobre el estado de salud de Don Vicente.

“Es muy claro las mentiras que dijo la revista, no se portan nada bien y sacan puras mentiras, todas las redes están invadidas de puras mentiras, no es justo que estén sacando que no me paro en el hospital”.