¡Le compiten a los Derbez! Ricardo Montaner y su familia tendrán su propio reality show; estas son las primeras imágenes

Los fans de la familia Montaner, Eva Luna y Camilo están muy contentos, pues recientemente la empresa ‘NTERTAIN’ (de Lex Borrero, Tommy Mottola y Range media Partners) anunció que producirán un reality show de Ricardo Montaner y su familia, al estilo Keep Keeping Up with the Kardashians.

Ricardo expresó por medio de un comunicado que la idea de hacer su propio reality lo discutió con todos los miembros de su familia durante la pandemia y al final todos estuvieron de acuerdo en que sería interesante: “Reavivamos las expectativas que teníamos sobre el hacer un programa juntos y así poder comunicar a la gente ese mensaje de unión familiar y comunicar que se puede ser feliz en medio de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa y de las amenazas que nos rodean”, dijo.

Se filtraron las primeras imágenes del reality show de los Montaner

Fue en el programa ‘Chisme no like’ que se difundió un clip del set de grabación del show, en el cual participarán Ricardo Montaner y su esposa, así como Evaluna, Camilo y no podían faltar Mau y Ricky con sus respectivas parejas.

De acuerdo con lo dicho por ’NTRETAIN’, la serie no tendrá ningún libreto, por lo que la gente podrá apreciar a la familia de la manera más natural, sin actuaciones ni dramas preparados, para apegarse al formato de este género. Los fans aseguran que están contentos de conocer más de la vida íntima de esta familia. Aún no se ha dado una fecha oficial de estreno.

Son una familia llena de amor

Evaluna y Camilo son una de las parejas más seguidas por los mexicanos. Hace poco anunciaron que están esperando a su primer bebé, el cual se llamará Índigo, pues es un nombre sin género; los fans no sabrán si es niño o niña hasta que nazca. Y el papá de Eva Luna, Ricardo Montaner, enterneció las redes, pues compartió una nueva foto que conmocionó a las redes sociales, mostró la convivencia con su hija y futura madre del nuevo integrante de la familia.

El cantante venezolano mostró una foto que se robó las miradas de todos sus seguidores, ya que en la foto se podía notar el amor que tiene por el futuro bebé de su hija; además de mostrar un pequeño avance de cómo va la panza de su hija.

