BTS: J-Hope y Jungkook rompen el corazón de ARMY y las hacen llorar tras revelar esto

¿Qué pasa con Jungkook y J-Hope? Los integrantes de BTS preocuparon al ARMY tras la última emisión de "In The Soop", ya que atraviesan un mal momento por el estado de salud de alguien muy especial para ellos.

En redes sociales, fans compartieron diversos mensajes de apoyo para ambos idols y externaron su deseo de poder ayudarlos en este problema que atraviesan.

Esta no es la primera vez que ARMY recibe malas noticias por parte de BTS, ya que para el concierto de "Permission to Dance On Stage", HYBE publicó un comunicado para informar que V habría sufrido de dolor en sus piernas y no le fue posible bailar en el escenario.

Ahora, se trata de alguien muy cercano a J-Hope y Jungkook, te contamos la razón por la que rompieron el corazón de ARMY.

Jungkook y J-Hope pasan por un mal momento

Tras el estreno de la segunda temporada del reality "In The Soop", BTS ha compartido algunos de los momentos favoritos del ARMY. El grupo pasó una temporada en una mansión en medio del bosque, alejados de los reflectores y teniendo una vida pacifica.



Sin embargo, los momentos tristes ya se hicieron presentes. A lo largo de su carrera, la banda K-Pop se ha abierto a sus fans, desde problemas de depresión, intenciones de separarse, dietas extremas, peleas entre ellos, han sido aspectos personales que confesaron al ARMY.



Esta vez no se trata de ellos, sino de sus mejores amigos. Jungkook y J-Hope atraviesan un mal momento debido a la salud de sus mascotas. El rapero tiene a Mickey y el Golden Maknae a Gureum, un perro que adoptó de un refugio. Ambos integrantes revelaron que su salud no es la mejor y que ambos han perdido la vista y ya no pueden ver.



Su confesión rompió el corazón del ARMY, ya que como cualquier mascota, ellos son importantes para los miembros. Además, no hay nada que se pueda hacer para mejorar su estado ya que este padecimiento es propio de su edad, pues son animales que ya están grandes de edad.

