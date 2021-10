BTS: Esta es la canción de Suga más compatible con tu signo zodiacal y que debes escuchar

¿Qué signo es Suga de BTS? El rapero celebrará 29 años el próximo año, (30 en edad coreana) y se rige como un Piscis, ya que nació el 9 de marzo de 1993. El idol es considerado un genio musical, ya que ha compuesto y producido diversas canciones que lo han llevado a colaborar con artistas como Halsey o IU.

Suga ha sido descrito por sus propios compañeros como un chico pesimista, que duerme mucho y una persona sabia. El pasado del rapero no fue nada fácil, ya que no tenía dinero para comer. También llegó a sufrir depresión y no fue apoyado en un inicio por su familia en su sueño de ser músico.

Varias de sus experiencias personales han inspirado algunas de sus letras, suele cantar sobre sí mismo, sus haters o recuerdos de su pasado.

A lo largo de su carrera, Suga registra 103 canciones bajo su nombre, además de 23 bajo su apodo de "Agust D". Aunque es difícil elegir tu favorita, esta es la más compatible con el signo zodiacal.

¿Qué canción de Suga es ideal para ti?

Como parte de su quinto aniversario, BTS realizó el llamado FESTA 2018. La rap line, conformada por Suga, J-Hope y RM lanzó una canción en solitario.



Se trata de "DDaeng", un himno que representa la cima de su éxito tras un camino de críticas y esfuerzos, que retrata lo lejos que llegaron después de varios años. La canción de Suga es compatible si eres del signo de Piscis, ya que el idol ilustró la portada del sencillo con la constelación del zodiaco que lo representa.

La letra y el significado de la canción encaja a la perfección con la personalidad de los piscianos, quienes se caracterizan por ser muy intuitivos con al vida, perceptivos y muy trascendentales.



Esta canción es ideal para alguien que está muy conectado con sus emociones o con la de los demás. También si eres una persona paciente que sabe que la recompensa de su esfuerzo llegará tarde o temprano.

