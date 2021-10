BTS: La canción de Jungkook que es compatible con tu signo zodiacal, descubre cuál es

¿Sabes qué signo es Jungkook? El integrante de BTS nació el 1 de septiembre, su fecha de nacimiento lo convierte en un Virgo. En varias ocasiones el idol coreano ha mostrado que realmente se apega a la personalidad de este signo del zodiaco, ya que es muy bueno en todo.

Además, nació en el año chino del Buey, por lo que el 2021 es un año de buena suerte para Jungkook, ya que nació en 1997 bajo el horóscopo chino.

A lo largo de su carrera con BTS, el Golden Maknae ha compuesto y escrito algunas canciones, siendo las más recientes "Your eyes tell", "Film Out", entre otras. El idol ha plasmado experiencias personales y se ha inspirado en cosas como el amor o ARMY para su música.

Jungkook tiene actualmente alrededor de 28 canciones en las que ha participado. Sabemos que no es fácil elegir tu favorita, pero te decimos cuál es la más compatible con este signo zodiacal.

Tu canción ideal de BTS según tu signo

De acuerdo con un un conteo de canciones para la fortuna de tu horóscopo, Jungkook tiene una canción ideal que es compatible con el signo de Cáncer.

Se trata de "Euphoria", uno de sus solos más populares y que fue lanzada en 2018 con el álbum "Love Yourself: Answer". De acuerdo con la letra de la canción, "Euphoria" retrata a las personas que son sentimentales y que se preocupan por el amor. Es ideal para escucharla si estás enamorada profundamente.

Este single de Jungkook fue incluido en la serie del mismo nombre creada por HBO, la canción formó parte de la banda sonora de la historia, ya que reflejaba las emociones de la trama y los personajes.

Hasta ahora, ha roto varios récords de ventas, transmisiones en las plataformas musicales y ha posicionado al idol de BTS como uno de los mejores cantantes; además, contó con la composición de RM.

