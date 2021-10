¡BTS quiere un Premio Grammy 2022! Postula Butter en esta categoría

BTS volverá intentar llevarse un Premio Grammy, después de que este año lamentablemente no lo consiguiera. La banda de k-pop postuló su éxito 'Butter' para que sea nominado en la entrega 2022 de los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

De acuerdo a Billboard, la banda surcoreana intentará nuevamente ser nominado para los Grammy Awards tal y como ocurrió en la edición de este año con 'Dynamite', con la cual aspiraron a una presea en la categoría "Mejor Interpretación de Pop Dúo/Grupo" que se llevó Lady Gaga y Ariana Grande con 'Rain on me'.

'Butter' fue lanzado el pasado 21 de mayo y es la segunda canción que BTS interpreta completamente en inglés. El tema del grupo de k-pop dominó por varias semanas la lista 'Hot 100' de Billboard, chart al que más tarde entró Permission to Dance y My Universe, título con el que comparte créditos con Coldplay.

¿En qué categoría competirá BTS?

Según la revista especializada en música, BTS aspira a una nominación en la categoría "Mejor Interpretación de Pop Dúo/Grupo", sin embargo, al igual que la edición anterior tendrá mucha competencia, ya que hay varios artistas que también quieren esta presea.

“Mood” de 24kGoldn con Iann Dior, “Kiss me more” de Doja Cat con SZA, “Without you” de The Kid LAROI y Miley Cyrus t “Rumors” de Lizzo con Cardi B, son los temas que también buscarán un Grammy en la misma categoría que los artistas asiáticos.

La Academia anunciará el próximo 23 de noviembre los nominados para los Premios Grammy 2022, es decir que este día el ARMY conocerá si "Butter" podrá competir directamente para ganar el galardón que les fue negado en la pasada edición.

