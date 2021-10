BTS: Jungkook es el mayor fan de Boys Over Flowers, sorprende al cantar el OST del dorama

BTS ha compartido con ARMY sus series y películas favoritas, también han sido referencias en varios doramas coreanos, de los cuales también son fans.

En el caso de Jungkook, el idol disfruta de ciertos animes y K-Dramas. Su talento también lo llevó a componer un OST para un filme japonés.



Aunque BTS no ha debutado como actores, a excepción de V, el grupo K-Pop estrenará muy pronto su serie "YOUTH", basada en el universo que han creado con su música. También son fans y amigos de algunos actores y idols de doramas; Jungkook es un gran seguidor de Lee Min Ho y emocionó a ARMY al cantar una de las canciones más románticas de Chicos Antes Flores.

Jungkook muestra su lado más romántico

Jungkook de BTS es uno de los integrantes que más cree en el amor. El idol ha declarado que cree en la idea de que sonarán campanas al encontrarse con su alma gemela. También es fan de películas como Titanic y Love 911, incluso confesó lo que haría junto a su novia.

Aunque está soltero, en el pasado tuvo algunas exnovias antes de ser famoso, pero por falta de tiempo no tuvo un final feliz. Sin embargo, eso no impide que disfrute de historias de amor o de los doramas coreanos.



Jungkook ha demostrado en varias ocasiones que es un gran fan de "Boys Over Flowers", uno de los K-Dramas más famosos y que fue protagonizado por Lee Min Ho. En uno de los videos detrás de cámaras, el Golden Maknae sorprendió al ARMY al cantar "Paradise", el tema principal de la serie.

La letra de la canción retrata la experiencia del primer amor y las emociones que conlleva encontrar a esa persona especial. Jungkook se sabe de memoria el OST y la ha cantando en varias ocasiones. Quien también es fan de esta historia es su compañero Jin.

