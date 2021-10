Adamari López presume mini vestido en rosa Barbie y da cátedra de estilo a sus 50 años

Adamari López no para de robarse las miradas en televisión y las redes sociales con sus looks en tendencia e ideales para mujeres de 50 años o más, como lo hizo recientemente al presumir un mini vestido en color rosa Barbie con el que dio cátedra de estilo.

Aunque en los últimos meses se ha hablado de la forma en que Adamari logró bajar de peso, y luego de que se diera a conocer que supuestamente promociona unas pastillas, la puertorriqueña habló sobre el tema y afirmó que para lograr su nueva figura lo que hizo fue comer bien y mucho ejercicio.

La actriz es recordada en nuestro país por su trabajo en telenovelas como "Amigas y rivales", "Mujer de madera" y "Señora tentación". Luego de un polémico divorcio con el cantante Luis Fonsi, volvió a encontrar el amor con el bailarín Toni Costa, pero la relación terminó este año.

Adamari López da cátedra de estilo

Fue en la transmisión de este martes en el programa matutino "Hoy Día" que conduce para Telemundo, que Adamari se lució como una muñeca Barbie con un moderno vestido con el que también presumió al máximo su nueva figura, pues la actriz ha bajado más de 15 kilos.

Así se lució con su mini vestido. Foto: Especial

En sus historias de Instagram, la presentadora también compartió una fotografía en la que se le ve vistiendo el mini vestido con el que robó miradas y miles de suspiros, pues sin duda a sus 50 años es una de las famosas que presume gran estilo y elegancia para vestir.

La prenda en rosa encendido destaca por sus diseño de un hombro descubierto, sólo un brazo con manga larga y los volados en la parte superior. Además, el largo es perfecto para aquellas mujeres que no desean mostrar demasiado sus piernas. La actriz combinó el atuendo con unas sandalias de tiras en tono beige.

Sus mejores looks en rosa Barbie

Pero no es la primera vez que la puertorriqueña conquista las redes con un vestido de Barbie, pues hace unas semanas Adamari fue la sensación en las redes sociales luego de que presumiera en el programa "Así se baila" un sensual look en el que presumió una prenda con mucho glamour.

En tonos más bajos, pero sin dejar de lado el look de muñeca real, la conductora también ha presumido looks de vestidos entallados y otros con volados y con diseños más juveniles y modernos, pero debemos reconocer que no importa que atuendo presume, siempre impacta y encanta a sus fans.

La actriz luce como una Barbie de verdad. Foto: Especial

