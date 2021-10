Toñita se compara con Yalitza Aparicio: "Yo no soy india, soy huasteca veracruzana"

Desde que se dio a conocer Yalitza Aparicio en la película "Roma", de Alfonso Cuarón, cobró popularidad y fama; sin embargo, también se ganó mucho "hate" de parte del público y varios artistas. Sin embargo, a pesar de todos los comentarios en su contra, ella ha hecho lo que nunca se imaginaron y sigue adelante.

Toñita, la egresada del reality La Academia, mencionó que al igual que la oaxaqueña, también sufrió discriminación. En entrevista para el programa De Primera Mano, aseguró que el color de piel sigue siendo un problema, pues no hay mujeres morenas que sean protagonistas de proyectos en México.

Sobre las acusaciones de que se ha sometido a tratamientos estéticos para blanquear su piel y así encajar en estereotipos que les faciliten su carrera, lo negó rotundamente.

"Somos de Veracruz, ella es de Oaxaca. Somos personas de Sol. Yo caminaba media hora a la escuela y regresaba media hora bajo el Sol. Ahorita Yalitza ya no va a estar asoleándose como antes y el color le va a cambiar, pero no quiere decir que se va a blanquear, simplemente porque ya no te expones al Sol", explicó la jarocha.

Lo último que se hizo la exacadémica fue un retoque en la cejas y hasta le hizo comercial al lugar al que acudió. "Le hicimos a Toñita una ceja mixta y bueno, quedó guapísima", explicó el profesional que la atendió, mientras ella saludó a sus seguidores.

Toñita le responde a todos su haters

La cantante aprovechó las cámaras para lanzarle un mensaje a todas las personas que la han criticado:

"Para empezar, yo no soy india, soy huasteca veracruzana y nunca he negado mis raíces ni de dónde soy ni quien soy. Eso siempre lo traigo marcado como nopalito. Dos: Ya quisiera ser yo Yalitza, tener todo lo que tiene, perdón pero es la verdad", mencionó Toñita.

SIGUE LEYENDO:

Yahir pone en su lugar a J Balvin tras boicot contra los Latin Grammy: "Los premios no te los das tú solo"

“Hasta que se nos hizo”: Lucero y Mijares se dan una oportunidad para estar juntos