Yalitza Aparicio presume belleza natural y lanza poderoso mensaje de amor propio

La actriz Yalitza Aparicio sigue cosechando una gran fama en Instagram, plataforma desde donde este martes compartió una fotografía en la que presume su belleza natural, pero también desde la que aprovechó para lanzar un poderoso mensaje de amor propio y autoestima para todos sus fans.

Desde que la joven originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, se dio a conocer como actriz en la película "Roma", ha sido blanco de críticas y discriminación por su origen indígena, pero Aparicio ha sabido empoderarse y se ha unido a diversas campañas para poner en alto sus raíces y apoyar en la lucha contra el racismo y clasismo.

Actualmente, la actriz de 27 años es un referente del empoderamiento femenino a nivel nacional e internacional, pues ha recibido una buena cantidad de reconocimientos, y también ha sido portada de varias publicaciones, en las que ha dejado ver su belleza, talento y carisma.

Yalitza participó en Roma en el año 2018. Foto: Especial

Yalitza lanza poderoso mensaje

Aunque en las portadas de revista la vemos lucir con una gran producción de peinado, maquillaje y vestuario, Yalitza ha dejado ver que sigue respetando su esencia, y así lo demostró este martes al publicar en sus historias de Instagram una foto en la que se luce al natural, sin filtros ni maquillaje.

Pero la actriz también aprovechó para lanzar un mensaje a sus millones de seguidores en la red social, afirmando que ama su piel con manchas y acné, dejando ver que lo más importante es el amor propio y la autoestima, y no como te vean los demás o la críticas que recibas.

"Amo mi piel con manchitas y acné (aunque en la foto casi no se ve) no soy fan de los tacones, amo no usar maquillaje, ah, tampoco me peino", fueron las palabras con las que Aparicio acompañó la instantánea en la que se le puede ver usando uno de sus trajes típicos y presumiendo su característica melena larga.

Yalitza pone el ejemplo a muchas famosas. Foto: Especial

