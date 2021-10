Sharis Cid a tres años de la muerte de su esposo ya tiene un nuevo amor y lo presume con FOTOS en la playa

Sharis Cid es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y tras la tragedia que marcó su vida hace tres años ha decidido darle una nueva oportunidad al amor, por ello, celebró cinco meses de noviazgo con su novio Pedro Canavati.

La actriz de 51 años compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías en las que se le puede ver muy feliz junto al empresario Pedro Canavati, la pareja celebró su relación con unas vacaciones en la playa a las que también asistió la madre de Sharis.

Se trata de una celebración anticipada pues en realidad es el 7 de noviembre cuando cumplen cinco meses de noviazgo, aunque otras celebridades la felicitaron y externaron sus muestras de apoyo, entre ellos Mariana Seoane y Heydee Hofmann.

En julio pasado la revista de espectáculos TVNotas dio a conocer que el nuevo novio de Sharis Cid estaría en problemas legales, pues presuntamente tiene demandas en su contra por robo y violencia intrafamiliar. Luego de ello "Ventaneando" señaló que el empresario había sido vinculado a proceso.

¿Cómo murió el esposo de Sharis Cid?

María del Rosario Cid Pérez, conocida en el medio del espectáculo como Sharis Cid, sufrió una gran pérdida en 2019 cuando mataron a su pareja el empresario Isaías Gómez en San Miguel de Allende, Guanajuato.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la actriz habló sobre el tema y relató qué fue lo que sucedió el día en que falleció su pareja por la delincuencia organizada.

"Me marca y me dice: 'Amor, ya voy para allá, que me abran el portón'. En eso le digo a mi hermano que le abran el portón y ahí sube mi hermano al minuto, no sé ni cuánto tiempo, y me dice: 'Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías'. Pero en vez de meterme, me salí”, dijo.

La actriz aseguró que es algo con lo que vivirá toda su vida “y tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero la forma en que se fue no era la correcta”.

