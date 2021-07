Novio de Sharis Cid fue vinculado a proceso por el delito de violencia

Al parecer el cuento de rosas se le ha acabado a actriz Sharis Cid, y es que tras defender a su novio Pedro Jesús Canavati de las acusaciones de violencia psicoemocional y violencia familiar, ahora el empresario ha sido vinculado a proceso.

Así lo dio a conocer el abogado de Aleene Espinal, quien asegura ser todavía esposa del hombre.

Según el programa Ventaneando, la vinculación a proceso se determinó en una audiencia oral que se llevó a cabo el pasado miércoles en Monterrey por el delito de violencia psicoemocional y violencia familiar patrimonial en agravio de su aun esposa de origen dominicano, Aleene Isabel Espinal.

“El señor juez que presidió la audiencia determinó vincular a proceso al señor Pedro Jesús Canavati Marcus por el delito de violencia familiar contemplado en el artículo 287 bis del Código Penal del estado de Nuevo León, en sus diversas vertientes. La de naturaleza psicoemocional de la fracción primera de ese mismo artículo y la fracción patrimonial o la vertiente de violencia familiar patrimonial de la fracción cuarta del mismo artículo”, explicó el abogado Julio César Martínez.

Destacando que Canavati llevará el proceso en libertad, la defensa de Aleene Espinal añadió: “a la vez le impuso como medidas cautelares derivado de esta vinculación a proceso el no acercarse al domicilio de su aún esposa, el no molestarla a ella, el no acercarse ni a ella ni a los testigos que han declarado en contra de él, y de igual manera se fijó un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses, que vence el próximo 14 de septiembre de este año”.

De la misma manera, el abogado puntualizó: “y le impuso al señor Canavati una pensión condicional de 27 mil pesos mensuales, así como también le cubriera sus gastos médicos y el gasto del vehículo de la señora”.

Ante la duda sobre las sanciones que puede recibir de ser declarado culpable, el abogado explicó: “una sanción privativa de la libertad, violencia familiar amerita prisión como sanción. En la diversa investigación por fraude que se le planteó a él y a su señora madre también implica privativa de la libertad, el diverso delito de falsedad que cometieron por él y por su abogado”.

Finalmente, en el programa se informó que el novio de Sharis Cid podría ser acusado de otro delito que se habría cometido para no repartir a su esposa los bienes que le correspondían tras el divorcio.

“El fraude por el motivo de las cuestiones que está haciendo en sus empresas. Él ha manejado en juicio y está documentado que él es un empleado, cuando de los documentos públicos se advierte que es dueño de las empresas”, finalizó el licenciado.

