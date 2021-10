Frida Sofía comparte EMOTIVO VIDEO junto a su hermana Natasha Moctezuma y asegura que sigue con ella

Fue en el mes de septiembre cuando trascendió la inesperada muerte de Natasha Moctezuma quien es la media hermana de Frida Sofía quien a casi dos meses del fallecimiento de la joven compartió un emotivo video en donde aparece con su hermana menor.

Fue por medio de su cuenta de Instagram oficial que Frida Sofía compartió dicho material en él, se aprecia a Natasha Moctezuma y a Frida Sofía en lo que parece ser las calles de Estados Unidos.

En dicho video, Frida Sofía abraza a su hermana menor y le dice “Te amo mucho” a lo que Natasha le respondió emotivamente con un “yo más” y aunque la nieta de Silvia Pinal trató de besar a su hermana, se limitó a hacerlo.

Y es que Frida Sofía no quiso besar a su media hermana por que no quería arruinar el look de Natasha ya que se escucha decir a la también cantante “no te quiero manchar de lipstick”.

Extrañan a Natasha

Además del emotivo video, Frida Sofía escribió en su publicación: “Aquí sigues con nosotros mi chatita hermosa”; la cual ya casi alcanza las 200 mil reproducciones y tiene cientos de mensajes de amigos y fanáticos de Frida quienes le escriben solo palabras de aliento.

Además de Frida Sofía, recientemente Beatriz Pasquel, mamá de Natasha compartió en su cuenta de instagram oficial una serie de fotografías recordando la memoria de su hija.

Foto: Captura de pantalla

Dicha publicación llamó la atención del público debido a que Pasquel publicó la que sería la última foto que Natasha se habría tomado a lado de su madre tan solo dos días antes de que diera su último respiro.

