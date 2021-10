Tania Ruiz se defiende con CONTUDENTE mensaje tras críticas por su romance con el expresidente Enrique Peña Nieto

Este lunes, la modelo Tania Ruiz aprovechó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje a todas aquellas personas que la han juzgado luego de haber sido captada en Roma celebrando su cumpleaños acompañada de su pareja sentimental, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme”, escribió en sus historias.

Además acompañó una fotografía, en la que aparece luciendo una espectacular figura con el siguiente mensajes: "La felicidad es el objetivo de todos , la vida es cada instante , cada momento. A quien me desee el mal yo le deseo el bien , porque cada quien ofrece lo tiene. Yo vine a esta vida a ser feliz y no complacer a nadie, más poder hacer lo mejor por alguien. Sabemos lo que somos y tu eres una gran persona y solo enfócate en ver lo positivo."

Y remató: "Si no puedes ser feliz con pocas cosas ,menos con muchas cosas. Quiere lo que tienes! Naciste para ser feliz no perfecto! Naciste para ser real . Ese es tu valor??????. Puedes pensar en el que dirán, pero puedes pensar en ti primero y créeme serás más feliz. Vive tu vida y no la que otros quieran que vivas. Nadie puede dar lo que no tiene ni predicar lo que no vive. “te deseo que encuentres a alguien que hable tú mismo lenguaje… Así no desgastarás tu vida intentando siempre estar traduciendo tu espíritu”.

Cabe señalar que estas reacciones surgieron luego de que este domingo se difundiera un video donde se ve a Ruiz y Peña Nieto saliendo de un hotel en Roma, mientras una mujer le grita “ratero” al exmandatario, situación por la que la modelo también fue objeto de señalamientos en redes sociales.

