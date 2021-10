Captan a Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz en lujoso hotel de Roma: lo confrontan y lo insultan

Un video alojado en la plataforma de Twitter de la usuaria tapatía @karenytv3 muestra al expresidente de México, Enrique Peña Nieto junto con su novia, la modelo Tania Ruiz, saliendo de un exclusivo hotel (De La Ville) en la ciudad de Roma, Italia.

El exmandatario no sólo fue captado en video, sino que fue tildado de ‘ratero’ tanto por la usuaria que graba el clip de video, como por algunas de sus acompañantes quienes hacen mofa de que el exservidor público viaje en un taxi a pesar de ser la figura que es en México.

La mujer que graba el momento, compartió un par de mensajes junto con un video y fotos sobre la aparición de Peña Nieto, señalando en uno de los mensajes que el expresidente la vio y al sentirse reconocido se ‘escondió’ mientras esperaba su taxi.

"Got to see Mexico’s ex President Enrique Peña Nieto and girlfriend… I scream to him so many things and he kept hiding from me like a coward… stay tune for the video…"

"Pude ver al ex presidente de México Enrique Peña Nieto y su novia… le grité tantas cosas y él se escondía de mí como un cobarde… esperen atentos el video…", indica el mensaje de la mujer jalisciense.