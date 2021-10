“Mi mamá me regañó”: tunden en redes a la mujer que gritó 'ratero' a Enrique Peña Nieto

“Mi mamá me regañó y me dijo que él va a pagar todo lo que ha hecho porque al fin todos pagamos lo que hacemos, lo bueno y lo malo, pero en verdad no me arrepiento”, afirmó Karen Villalobos, la mujer que gritó “ratero” al expresidente Enrique Peña Nieto cuando lo captó junto con su novia Tania Ruiz saliendo de un lujoso hotel en Roma, Italia.

En su cuenta de Twitter, Karen dio la bienvenida a sus nuevos seguidores y agregó que jamás habría pensado en toda la repercusión que su acto y video con el expresidente Peña Nieto generaría. Una de las reacciones que tuvo tras el clip publicado fue de manera negativa hacia ella al ser cuestionada por su grito hacia el exmandatario.

“El problema es que tú puedes acusar a alguien de ratero, pero, ante quién lo estás acusando y qué repercusiones puede tener el acto que hiciste? Lo primero es que acusarlo ante los italianos no nos dejará nada, lo segundo es que para acusar a alguien tienes que tener pruebas”, dijo una usuaria.

“Muy buena tu respuesta, creo que @karenytv3 no tiene la mínima idea de lo que es gobernar, ella piensa que desprestigiando lo ha logrado todo, incluso, se arriesga a que la puedan demandar, y ese señalamiento que hizo pudiera afectarle, en lo legal”, respondió otro usuario.

En respuesta, Karen aseguró que un presidente de una nación merece respeto, pero también los ciudadanos, “si no quisiera ser reconocido debería de taparse más y ser más discreto. Al fin es figura pública”.

Y agregó: “Disculpa si los he ofendido y gracias a todos los que me han mandado buenos mensajes”.

“Se escondía de mí como un cobarde”

Este domingo, Karen Villalobos compartió el clip donde captó a Peña Nieto y a Tania Ruiz, “Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero”.

En otro de los hilos del tuit, Karen aseguró: "Pude ver al ex presidente de México Enrique Peña Nieto y su novia… le grité tantas cosas y él se escondía de mí como un cobarde… esperen atentos el video…".

