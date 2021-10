Preciosa: Ana Bárbara demuestra cómo se usan las MINIFALDAS de CUERO | FOTO

La cantante Ana Bárbara es una de las cantautoras en lograr el reconocimiento del público a nivel internacional, la estrella además de tener una magnifica voz también luce espectacular a sus 50 años.

La intérprete de “Que poca” cuenta con miles de fans en todos los países de Latinoamérica, que desde el inicio la apoyan en sus proyectos musicales y televisivos, además están al pendiente de sus redes sociales para elogiar sus fotografías.

Ahora la mexicana demostró como llevar una especial prenda, se trata de una sexy falda de tipo cuero con la que dejo anonadado a más de un usuario que no dudó en comentar lo bien que ve con ella.

“Quién más ama el color verde?”, escribió la estrella junto a la imagen, pues decidió combinar la falda con una blusa y zapatillas en verde neon, el conjunto lo utilizó durante una grabación del programa Tengo Talento Mucho Talento en el que participa como jurado desde hace varias temporadas.

El look @anabarbaramusic

Aunado a su partición en televisión, Ana Bárbara continua ofreciendo conciertos y llevando su música a diversos lugares de México y Estados Unidos, en los próximos días se presentará en Durango, según información que emitió en un video. “Nos vemos este próximo 12 de Noviembre en el palenque de Gómez Palacio Durango junto a mis amigos de La Mafia”.

Ana Bárbara nació 10 de Enero de 1971 en Río Verde, San Luís Potosí, México. Cantaautora reconocida por su único rango vocal y una de las mejores voces emblemáticas de la Música Mexicana, según la descripción en sus redes sociales.

Entre sus éxitos musicales más importantes están: “Lo busqué”, “Bandido”, “Como me hacen falta”, “Loca”, “Ya no te creo nada”, “Quise olvidar”, “Solos”, “El consejo”, “La trampa” “Me asusta, pero me gusta”, Fruta prohibida”, “No lloraré” y “Mi corazón”, que interpreta en ranchero, banda o balada solo por mencionar algunas

Seguir leyendo:

Ana Bárbara más alejada de su familia, no se habla con uno de sus hermanos desde hace cinco años ¿De quién se trata?

Hombre llama "vieja" a Ana Bárbara y la cantante arremete durante concierto | VIDEO

Ana Bárbara enloquece las redes con nueva sesión de fotos