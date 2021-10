BTS hará una rifa para que el ARMY visite la mansión de 'In The Soop 2'

¡Las sorpresas para el ARMY no paran! BTS ha estado muy activo en los últimos meses, pues lanzó nueva música y anunció una pequeña gira en Los Ángeles, Estados Unidos, llamada 'Permission To Dance On Stage', la cual también tendrá una presentación en línea que podrá verse en todo el mundo. Ahora dio a conocer que sus fans podrán visitar su mansión en 'In The Soop 2'.

La semana pasada la banda de k-pop lanzó la segunda temporada de 'BTS In The Soop' en donde sus seguidores pudieron ver las cosas que hacen los miembros fuera de los escenarios. Como en cada uno de sus proyectos, los integrantes de Bangtan se mostraron tal y como son, haciendo actividades que les gustan.

Las grabaciones de esta serie se realizaron en una lujosa mansión que se mandó a construir exclusivamente para los miembros de BTS. La propiedad consta de tres casas completas y tiene instalaciones como gimnasio, una casa rodante, piscina, un trampolín, cancha de tenis y baloncesto.

Hace unos días se dio a conocer que el ARMY tendrá la oportunidad de recorrer los mismos sitios en los que estuvieron RM, Jin, Suga, V, Jungkook, J-Hope y Jimin. Los interesados tendrán que entrar a una rifa y aquí te decimos cuáles son las condiciones para participar.

¿Cómo participar para el recorrido de la mansión de 'BTS In The Soop' ?

En las redes sociales de In The Soop informaron que el ARMY podrá participar en una rifa para poder asistir al lugar de la grabación. Sin embargo, este concurso solo aplica para el fandom de Corea del Sur, ya que la mansión se encuentra en este país.

Los que quieran ir a la visita guiada a las locaciones de Pyeongchang tendrán que postularse del 19 al 31 de octubre de 2021 hasta las 10:00 pm tiempo Corea del Sur. Para participar deberán comprar más de 50 mil wones en la Pop Store de In The Soop durante esos días, esto les dará un código QR del evento.

El 3 de noviembre se dará a conocer a los ganadores los cuales se dividirán en 12 sesiones de 4 grupos de 8 personas, los cuales asistirán el 13,14,20 y 21 de noviembre de 11:00, 13:00 y 15:00 horas.

