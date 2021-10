Conductor de Hoy RENUNCIA por problemas económicos, ¿no le pagan bien en el matutino?

Vaya momento de tensión se vivió dentro del programa Hoy después de que uno de sus colaboradores más destacados de la transmisión decidiera renunciar al programa argumentando que no atravesaba su mejor momento económico, por lo que presuntamente intentaría buscar nuevas oportunidades.

En lo que va de este 2021, el matutino más visto de Televisa ha robado reflectores debido a los constantes cambios que han ocurrido entre su elenco, pues varios famosos tuvieron que salir de la transmisión debido a que cuenta con otros compromisos actorales.

En este sentido, estrellas de televisión de la talla de Marisol González y Lambda García anunciaron su salida de Hoy; ella argumentó que tomó la decisión para pasar más tiempo con su familia y él señaló que tiene una agenda bastante apretada.

Por si eso no fuera suficiente, hace unos días, la producción se llevó una gran sorpresa después de que uno de los participantes más destacados de Las Estrellas Bailan en Hoy confirmara que iba a dejar su lugar por presuntos problemas económicos, algo que alertó a los seguidores.

En plena transmisión del programa Hoy, Silverio Rocchi, uno de los participantes más destacados del concurso de baile, argumentó que no podría continuar en la competencia debido a que posiblemente sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos que realiza.

Frente a estrellas como Andrea Legarreta y Arath de la Torre, el exfutbolista profesional reiteró que saldría de Las Estrellas Bailan en hoy debido a complicaciones financieras, algo que dejó tranquila a su pareja, Suggey Abrego.

Pese a que era de las favoritos del público y de los jueces, Silverio Rocchi confesó que el dinero que percibe no le ha permitido pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Además, no ha podido cubrir los gastos de la renta de su departamento.

En este sentido, el deportista profesional confesó que el actor Julio Camejo le brindó todo su apoyo pues le ha ayudado a cubrir gastos alimenticios.

"No he cumplido con la pensión alimenticia. Debo mi renta. He comido y cenado en casa de Julio Camejo", aseguró en plena transmisión.