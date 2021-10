Yanet García INAUGURA Halloween con ATREVIDO disfraz de BRUJITA

La guapa Yanet García, conocida como "La chica del clima", elevó la temperatura en redes sociales con un atrevido disfraz de brujita. Para inaugurar el mes de octubre y la llegada de Halloween, la también influencer y conductora presumió cuerpazo en Instagram.

García, quien es originaria de Monterrey, Nuevo León, tiene 30 años y comenzó su carrera en los noticieros como encargada de la sección de clima en su estado natal, para después dar un saltó a la televisión nacional, lo que también la llevó a ganar miles de fans y convertirse en una reconocida figura de las redes sociales.

Su fama dio otro enorme saltó recientemente, cuando García anunció que se uniría a las famosas con una cuenta en la polémica plataforma de videos para mayores de edad, OnlyFans, donde ha tenido un gran éxito conquistando a sus fans con los videos y fotografías más sensuales.

Yanet se luce como sensual brujita este mes de Halloween

Para comenzar el mes de octubre con la temática de Halloween, Yanet compartió este viernes con sus millones de fans en Instagram dos fotografías en las que posa con un atrevido disfraz de brujita, atuendo que dejó ver su curvilínea figura y con el que dejó a sus seguidores sin aliento.

Yanet e convirtió en la brujita más sensual. Foto: Especial

Vistiendo un atuendo de lencería negra, que combinó con unas calcetas largas de franjas negras con naranja y un puntiagudo sombrero, García posó a la cámara y demostró que a sus 30 años es una de las famosas consentidas por el público, a quienes les encanta verla con sus coquetos atuendos.

"OCTOBER. Are you ready for Halloween?" (Octubre. ¿Estás listo para Halloween?), fue la frase con la que la influencer y también health coach certificada compartió las instantáneas, mismas que hasta el momento han recibido más de 2 mil 800 comentarios y 507 mil "me gusta".

Otros de sus atrevidos disfraces

Pero no es la primera vez que Yanet deja que sus fans la vean en atrevidos disfraces, pues hace unos años asistió a una reconocida convención de videojuegos vestida con un traje de "Batichica", vistiendo un minishort negro con un ajustado top con decorados amarillos y medias a los muslos.

En otra ocasión, la guapa influencer y miembro de OnlyFans, se dejó ver en sus redes sociales con otro atuendo de bruja, pero a diferencia de las fotos publicadas este viernes, en aquel momento eligió unas medias con decorado de telaraña y una blusa de manga larga con cintas moradas.