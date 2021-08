Yanet García arranca suspiros con FOTO en lencería, ¿envía indirecta a Lewis Howes?

Yanet García continúa sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales con sus cautivadoras fotos en las que deleita con su impactante figura, pero en la última que compartió se ha señalado que podría ser una indirecta para su ex Lewis Howes ante los rumores sobre un romance con la actriz Martha Higareda.

Recientemente se dio a conocer que Martha Higareda habría sido la tercera en discordia en la relación entre “la chica del clima” y el exfutbolista, algo que de inmediato desmintió y aseguró que por el momento no tiene una relación con el también escritor y apenas se están conociendo.

Te puede interesar: Martha Higareda: 5 fotos que evidencian ya se le pasó la mano con las cirugías

Aunque por ahora la relación se trata de un rumor, Yanet García parece no haber querido quedarse atrás y habría lanzado una indirecta a su exnovio acompañada de una fotografía en la que luce una diminuta lencería en tonos fluorescentes.

“Elige una pareja que sea buena para ti, no buena para tus padres, no buena para tu imagen, no buena para tu cuenta bancaria. Elige a alguien que haga tu vida emocionalmente satisfactoria”, escribió la también influencer.

Yanet Garía reveló que su relación con el exfutbolista Lewis Howes habría terminado debido a que ella decidió abrir su cuenta de OnlyFans, en la ha recibido mensajes subidos de tono que habrían provocado la molestia de Howes.

Martha Higareda responde a rumores

Ante los rumores de que Martha Higareda habría sido la tercera en discordia entre la pareja y que fue el motivo por el que decidieron terminar su relación, fue la actriz quien decidió poner fin a la polémica y aseguró que no tiene una relación.

“Lo mío es súper reciente y no soy su novia, todavía me tiene que ganar. Estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores y los mismos principios y hasta ahí vamos. Entre él y ella terminaron una relación y entonces ya después, él y yo nos comenzamos a conocer. Yo no haría una cosa así, para nada”, dijo la actriz.