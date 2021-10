Cuba Gooding Jr. será llevado a juicio en febrero por caso de agresión sexual

El actor estadounidense enfrentará los cargos en su contra en febrero del 2022, esto tras ser acusado de agredir sexualmente a varias mujeres. Algunos de los puntos en su defensa declaran que las acusaciones suponen tratar de ser parte del movimiento #MeToo sin fundamento alguno.

El juez encargado del proceso, Curtis Farber, comentó este lunes durante la audiencia acontecida en la ciudad de Nueva York que el juicio iniciará el 2 de febrero del siguiente año.

El actor acreedor de una estatuilla de oro por su papel en "Jerry Maguire" es acusado de agredir sexualmente a diferentes mujeres en lugares nocturnos situados en Manhattan alrededor del 2018 y 2019.

En base a estas acusaciones y otras tales como que Gooding sujetó las nalgas de una mujer o apretó sin consentimiento el seno de otra presunta víctima, los fiscales pretenden retratar al actor como un agresor en serie.

Inicialmente el juicio comenzaría en diciembre de este año debido a los planes de las autoridades; sin embargo, Peter Toumbekis, el abogado de Gooding Jr, mencionó que no era posible dada la agenda del actor, ya que estaría ocupado con un juicio diferente en el Bronx.

“Este caso ha estado en mi calendario durante dos años, casi tres. Si les doy una fecha firme, no quiero escuchar que el caso en el Bronx no se resolvió. Eso no va a estar bien conmigo”, manifestó el juez inconforme ante la solicitud del abogado de Cuba.