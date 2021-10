José Eduardo Derbez confiesa haberse tocado en plena calle para complacerse: VIDEO

José Eduardo Derbez causó controversia en el último programa de “Miembros al aire” debido a que confesó que en una ocasión se tocó en plena calle para darse placer, incluso, contó con lujo de detalle cómo es que fue su experiencia, por lo que sus declaraciones generaron mucha polémica y se generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, por lo que a continuación te decimos todo lo que dijo el polémico hijo de Eugenio Derbez.

Como se mencionó antes, fue durante la última emisión de “Miembros al aire” donde José Eduardo Derbez hizo su polémica revelación debido a que la dinámica del programa era confesar “la peor guarrada que habían hecho”, por lo que Yulianna Peniche fue la primera en confesar que había hecho pipi en un estacionamiento debido a que no había donde, sin embargo, el primogénito de Victoria Ruffo desestimó la historia de la actriz y puso la vara muy alta al confesar que se había masturbado en la calle.

“Masturbarse en la calle, yo sí lo hice una vez, iba manejando, fue en mi coche y estaba platicando con una amiga o novia y me mandó una foto, entonces se me hizo fácil porque se puso el semáforo rojo y entonces me bajé el pantalonsito y pues le di con todo, después se puso el verde y seguí, pero se puso difícil porque tenía que seguir concentrado en la manejada, en la foto, en la mano y era completamente de día, entonces lo que pasó es que me tarde mucho”, señaló José Eduardo Derbez.

Ante las palabras de José Eduardo Derbez, sus compañeros de emisión se mostraron sorprendidos, incluso Yordi Rosado y Mauricio Castillo calificaron su relato como raro, sin embargo, el miembro de la familia Derbez señaló que solo había sido una vez y que lo había hecho “hace como 20 años”.

Cabe mencionar que las confesiones de José Eduardo Derbez no fueron del agrado de todos los seguidores del programa pues en redes sociales calificaron como “enfermo” y “raro” al hijo de Eugenio Derbez, mientras que otros más señalaron que la historia fue inventada y que solo lo hizo para entrar en la conversación.

José Eduardo Derbez experimenta el “sado”

En ese mismo programa, los miembros al aire contaron con la presencia de Erik Jarfeat, experto en sadomasoquismo, quien les mostró diferentes objetos que se emplean durante esta práctica sexual y José Eduardo Derbez sirvió como “conejillo de indias” para ser amarrado y azotado con un látigo.

José Eduardo Derbez se colocó una máscara de cuero y posteriormente fue amarrado a una especie de cruz de madera y fue ahí cuando comenzó a mostrarse nervioso y pidió que lo desamarraran porque su mamá veía el programa, no obstante, sus compañeros no lo escucharon y comenzaron a pegarle con el látigo en diferentes partes del su cuerpo, posteriormente, Mauricio Castillo se agregó a los castigos y le puso una especie de pinzas en los pezones que provocaron los gritos desesperados de Derbez.

Luego de algunos minutos de dolor y de diversos insultos, José Eduardo Derbez fue liberado y aseguró que la experiencia no le gustó en lo absoluto, incluso señaló que no comprende el motivo por el que la mujer se excita al sentir dolor.

