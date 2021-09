José Eduardo Derbez y Ariadne Díaz se adueñaron de redes sociales con tierno mensaje

Ariadne Díaz y José Eduardo Derbez fueron los protagonistas de redes sociales gracias a un tierno mensaje que se dedicaron, esto después de compartir un tiempo juntos en la grabación de un nuevo proyecto. En el mensaje dejaron claro que tiene una gran amistad.

El hijo de Eugenio Derbez no dudó en compartir un mensaje de cariño y agradecimiento para Díaz, mismo que no pasó desapercibido por sus seguidores en redes sociales. En el mensaje, los actores no quiso dar detalles del nombre de la nueva película en la que van a participar juntos, por lo que solo se sabe que es una producción comandada por Javier Colinas.

Ariadne fue la que publicó primero una foto donde aparecen cachete con cachete. En la foto la actriz se ve con una gran sonrisa, mientras que el comediante deja ver una sonrisa debajo de la barba, eso sí, está abrazándola con las dos manos, pero lo que realmente llegó al corazón de sus fans fue el mensaje que se dedicaron mutuamente.

Qué se dijeron

La foto antes mencionada fue acompañada con un mensaje bastante tierno, donde Ariadne confirmó que fue un gusto conocerlo y confirmó que fue un gran compañero y un ser espectacular; antes de terminar le deseó lo mejor y mucho éxito en lo que falta por rodar.

“Qué gusto conocerte, eres un compañero increíble y un ser humano espectacular. Una aventura padrísima compartir contigo y con un equipo soñado este proyecto!! Abrazo mi querido @jose_eduardo92 mucho éxito en lo que aún falta por rodar!”, escribió la actriz.

Mientras que el conductor de “Miembros al Aire” no tardó en reaccionar a la foto con otro mensaje para su compañera, mismo que además de agradecerle por el tiempo juntos en este proyecto, confesó que la admira y que va a extrañar las pláticas.

“Que placer fue trabajar contigo en verdad!!! Te quiero lo sabes y te admiro mucho eres una fregona, voy a extrañar nuestras pláticas”, escribió en la publicación de Ariadne, además de darle like a la publicación de su querida amiga.